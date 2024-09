Su Dazn le sfide della Juve Women contro il Psg anche in modalità free

Per la Juventus Women sta per andare in scena uno dei momenti più attesi e decisivi della stagione: le qualificazioni per la UEFA Women's Champions League. Due sfide ad altissima tensione contro un avversario di caratura mondiale, il Paris Saint-Germain , che saranno disponibili in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita.

La Juventus Women, pronta alla battaglia europea, scenderà in campo con la determinazione di chi sa di giocarsi tutto e il sogno di entrare nella competizione più ambita del continente. Il primo atto di questa sfida, che vedrà le bianconere affrontare in casa le parigine, si terrà oggi alle ore 19:00. Ma la vera prova del fuoco arriverà nella gara di ritorno, quando, giovedì 26 settembre alle 18:45, la Juventus si recherà a Parigi per affrontare la corazzata francese sul loro campo, sotto i riflettori del Parc des Princes.

I due match saranno accompagnati dal commento di Giacomo Giustiniani e Regina Baresi, quest’ultima ex capitana dell'Inter Femminile e ora uno dei nuovi volti della squad DAZN.