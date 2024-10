GEN-Q Generazione Quantum. I misteri della Scienza su RaiPlay

TORINO - La Scienza è intorno a noi e può regalare tantissime emozioni. Dall’11 ottobre in esclusiva su RaiPlay, Virginia Benzi – nota sui social con il nome di Quantum Girl – racconta in modo semplice e con un linguaggio pop, come una vera super-eroina, i segreti e i misteri della Fisica e delle Scienze , con lo scopo di avvicinare i giovani alle materie STEM e abbattere gli stereotipi di genere, spiegando perché ancora oggi le donne sono in minoranza in determinati settori scientifici. Dieci tappe in giro per l’Italia a spiegare la fisica e le altre materie scientifiche a partire dai luoghi che ci capita di frequentare tutti i giorni: dalla spiaggia alla palestra, passando per la cucina, la barca a vela, il Luna Park, la metropolitana, le passeggiate in bicicletta, e perché no, anche i fumetti dei supereroi. Quantum Girl è un’amica nerd che conduce il pubblico alla scoperta delle leggi che regolano la vita e la natura, e che spiega come funzionano le cose, dal vento che gonfia le vele, ai castelli di sabbia, alle leve dei pesi in palestra. In ogni puntata, insieme ad altri giovani creator, la nostra eroina incontra dieci star del sapere scientifico, tra cui Chiara Montanari , prima donna italiana a capo di una spedizione in Antartide; Donato Giovannelli professore che ha inventato un corso di Astrobiologia; Silvia Bodoardo , la più grande esperta europea di batterie; Boris Behncke , vulcanologo rocker che ha scelto di vivere sull’Etna. Infine, visto che Virginia Benzi è Ambasciatrice di Generazione Stem -la prima community dedicata alle donne nel mondo delle discipline scientifiche- ogni puntata si chiude con un omaggio a una donna che ha reso grande la scienza.

Benzi: sono orgogliosa

«Sono molto contenta di aver avuto l’opportunità di condurre Gen-Q – dice Virginia Benzi, conduttrice del programma -. Credo che in quanto ragazza la mia presenza possa essere di ispirazione alle nuove generazioni. Sappiamo che alcuni campi scientifici fanno fatica ad arrivare a una grande fetta della popolazione femminile e il problema del gender gap nelle facoltà scientifiche e negli ambienti lavorativi ne è una evidente prova. Per molti anni queste discipline sono state per lo più vissute e raccontate da uomini, e sperimentare un nuovo linguaggio, un nuovo modo di comunicare può aiutare a far conoscere la bellezza della Scienza anche a chi è distante da questi interessi. Spero che il lavoro fatto insieme a tutto il team possa essere un’evoluzione di ciò che faccio da sola – conclude Benzi- con loro ci siamo confrontati per rendere al meglio il messaggio che volevamo passare: la Fisica è una disciplina interessante e non ci si deve spaventare ma stupire di come riesca a descrivere la realtà che ci circonda, alle volte accompagnandoci in posti che ai nostri sensi sfuggono.”

Gen-Q è una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali

Virginia Benzi, 27 anni, originaria di Acqui Terme, laureata in Fisica, è entrata tra i cento under 30 di Forbes Italia. Il suo approccio alla Fisica e alle materie STEM ha conquistato anche il Presidente Sergio Mattarella che l’ha ricevuta al Quirinale scegliendola come una dei dodici creator a cui ha affidato il compito di far diventare “virale” la Costituzione.