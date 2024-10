Ecco come si sono allenate le azzurre: dall'acqua alla neve

TORINO - Dall’acqua termale alla neve, sono iniziate da Y-40 le gare della squadra nazionale italiana di sport invernali Fisi. Se la delegazione femminile di sci alpino ha iniziato dal cancelletto di Coppa del Mondo di Solden in Austria (vittoria della Brignone), quella maschile dovrà attendere la metà di novembre per recarsi a Levi in Finlandia. Comune denominatore tra i due gruppi è stata però la tappa di preparazione in apnea a Y-40 The Deep Joy, dove hanno avuto un primo approccio con gli istruttori Marco Mardollo, Nico Cardin e Nicola Schiavon di quello che è il mondo della profondità, della concentrazione per raggiungerlo e dell’allenamento in termini di respirazione. Così, durante l’estate, ad essersi immerse per la prima volta nella piscina più profonda al mondo con acqua termale sono state Martina Peterlini, Marta Rossetti, Elisa Platino, Giorgia Collomb, Asja Zenere, Beatrice Sola, atlete della squadra nazionale di coppa del mondo italiana di slalom gigante e slalom speciale, accompagnate dai tecnici Pietro Taricco, Roberto Lorenzi e Giuseppe Abruzzini per la preparazione tecnica e atletica in vista di questa stagione di coppa del mondo e mondiali. Il loro calendario vede susseguirsi le tappe di Solden in Austria, Levi in Finlandia (16 novembre), Gurgl in Austria (23 novembre), Killington negli Usa (30 novembre). Toccherà poi alla coppa del mondo maschile di slalom speciale il 17 novembre a Levi in Finlandia e alla Coppa Europa, sempre a Levi, nella specialità dello slalom speciale il 23 e 24 novembre alla quale parteciperanno Corrado Barbera, Edoardo Saracco, Matteo Bendotti, Tommaso Saccardi, Stefano Pizzato, Alessandro Pizio, Francesco Zucchini, Davide Seppi, Gianlorenzo Di Paolo che si sono allenati in settimana in Y-40 The Deep Joy con il loro tecnico Marco Gullino.