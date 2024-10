Dazn Serie A Show: da Spalletti a Pozzecco, tutti gli ospiti

TORINO - Dazn Serie A Show continua a regalare sorprese e grandi ospiti: dopo la presenza in studio del CT della Nazionale italiana di calcio Luciano Spalletti , che ha parlato di Nazionale e ha commentato i risultati e le emozioni dell'ultimo weekend di Serie A, martedì sera sarà il turno di un altro volto noto dello sport azzurro. Nel post-partita di Milan-Napoli, il coach della Nazionale italiana di basket, Gianmarco Pozzecco, si unirà a Giorgia Rossi e ai commentatori Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini in studio, per una serata di analisi e passione calcistica e sportiva. Ma non solo, sempre in questo turno infrasettimanale, mercoledì sera atteso come ospite speciale nel post-partita di Juventus-Parma anche Lele Adani . Spalletti, ieri sera, ha raccontato del suo arrivo come ct dell’Italia: «Ho cercato di considerare il numero di presenze e l’esperienza di chi ha già maturato un certo bagaglio in questo tipo di calcio, scegliendo calciatori in grado di fare da guida ai giovani. L’obiettivo è mescolare questi due elementi. Arrivavamo da un campionato particolare, in cui l’Inter, ad esempio, aveva già vinto con largo anticipo e i festeggiamenti avevano inevitabilmente cambiato il ritmo. Quando si raggiunge un traguardo così importante, diventa difficile mantenere alta la concentrazione nel lavoro quotidiano. L’ho sperimentato anch’io dopo la vittoria del campionato». Si è poi espresso sulla strada intrapresa con i ragazzi in campo: «È quella giusta. È stato fatto un ragionamento anche in funzione dei tanti centrocampisti, perché poi trovano la soluzione, sanno andare a giocare in più reparti di campo. Ora sono coinvolti in una crescita totale, proprio per non dover puntare sulla giocata singola del campione». In particolare, ha parlato di Di Lorenzo, che ha attraversato un periodo difficile ma che «ora che ha ritrovato la sua qualità è un piacere vederlo giocare. È quell’uomo che vogliamo avere sempre a disposizione dentro lo spogliatoio», e di Pellegrini, che «ha la qualità del piede. Avere chi calcia bene i calci piazzati è fondamentale, e noi spesso abbiamo puntato su lui e Dimarco. Poi è un calciatore che gestisce bene questa richiesta di essere, qualche volta, attaccante, altre volte mediano, passando per tutti i ruoli del centrocampo. Viene a costruire dalla fase difensiva, perché di cose di calcio ne sa tante, e lo dico vedendolo giocare e conoscendolo anche in profondità». Il ct ha commentato anche l’entusiasmo per Napoli: «Mi suscita tante emozioni, sia la squadra che la città. Ci sono giocatori che ho allenato e a cui sono legato, e so che sono tutti uomini di grande spessore».

Spalletti, Balotelli e l'Italia

Infine, non poteva mancare un passaggio sul ritorno in Serie A di Mario Balotelli: «Noi non chiudiamo le porte a nessuno, non possiamo dire a qualcuno che non può puntare ad arrivarci. Dobbiamo assorbire tutto ciò che di buono c’è nel calcio e metterlo a disposizione di questa squadra», e su Totti, che desidera tornare a giocare: «È stato talmente estroso nel giocare palla per i compagni che forse questo estro potrebbe portarlo anche a fare la scelta di tornare a giocare…». Per concludere, un pronostico su chi si porterà a casa il Pallone d'Oro: «Per me, Kroos. Gli altri non li dico».

Chiusa la 9ª giornata di campionato, si apre un nuovo turno su Dazn con il big match di San Siro di martedì sera dove il Milan ospiterà il Napoli in una sfida attesissima alle 20:45, trasmessa per la prima volta gratuitamente in chiaro ed esclusiva su Dazn. Allo stadio, la serata sarà arricchita dalla presenza di Diletta Leotta come inviata speciale a bordocampo, pronta a raccontare live l’atmosfera unica dello stadio e affiancata dalla campionessa Myriam Sylla, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la Nazionale italiana di volley e attuale giocatrice della Vero Volley Milano. In studio, a Dazn Serie A Show, Gianmarco Pozzecco, grande tifoso rossonero, offrirà agli spettatori una lettura degli highlights della giornata e condividerà anche momenti del suo percorso come allenatore, un ruolo chiave sia nel calcio sia nel basket. Il coach si concentrerà poi sui prossimi impegni della Nazionale di basket, impegnata nelle qualificazioni per EuroBasket 2025, con la prima sfida fissata a Reykjavik contro l'Islanda il 22 novembre e il ritorno il 25 novembre a Reggio Emilia. Entrambi gli incontri saranno trasmessi su Dazn.

Dazn Serie A Show non si ferma qui, ma fa doppietta. In occasione della partita tra Juventus e Parma, il 30 ottobre, lo studio virtuale accoglierà un altro ospite speciale: Lele Adani, che porterà la sua visione di gioco nel post-partita in studio con Giorgia Rossi, Andrea Stramaccioni e Valon Behrami per commentare le azioni chiave e analizzare la prestazione delle due squadre.