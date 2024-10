Meloni-Elkann, confronto duro: "Manca di rispetto", "Aperti al confronto"

"Temo che a John Elkann sfuggano dei fondamentali della Repubblica italiana". È quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni , che ospite a Porta a Porta nella puntata di mercoledì 30 ottobre, è intervenuta sulla decisione del presidente del gruppo Stellantis, e amministratore delegato di Exor John Elkann , di non partecipare alla commissione della Camera. "Elkann non ha detto solo di no, ha detto no perché aspetto il tavolo del governo - ha dichiarato il premier - . Sono due cose completamente diverse, un tavolo a Palazzo Chigi, un confronto con il Governo e la richiesta di audizione, diciamo così, da parte del Parlamento e quindi una non esclude affatto l'altra. Tra l'altro noi siamo una Repubblica parlamentare, questo lo dico da parlamentare, io sono stata una parlamentare per diversi anni, sono parlamentare e quindi, diciamo, questa mancanza di rispetto verso il Parlamento io me la sarei evitata".

Meloni: "Più sensato andare in Parlamento"

"C'è un dialogo che continueremo a fare come lo facciamo con tutti, senza sudditanze e senza condizionamenti - ha aggiunto Meloni - . Ciò non toglie che sarebbe stato più che sensato andare in Parlamento ad ascoltare che cosa il Parlamento della Repubblica Italiana, nazione che a quella che oggi è Stellantis ha dato moltissimo, avesse da dire all'azienda".

Elkann: "Aperto al dialogo"

Il presidente di Stellantis non ha però escluso "la disponibilità a un dialogo franco e rispettoso". Elkann si è inoltre intrattenuto nel pomeriggio del 30 ottobre in un colloquio telefonico con il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Questa la sua posizione: "In questi anni non c’è stato nessun disimpegno in Italia, c’è stato solo un grande sforzo per orientare la nostra attività verso il futuro con prodotti competitivi e innovativi. La risposta al presidente della commissione attività produttive Gusmeroli nasce dall’osservanza della decisione della Camera di impegnare il Governo, attraverso le mozioni approvate dall’Aula, a identificare politiche industriali in linea con l’evoluzione del settore automotive. Sono per l'apertura al dialogo con tutte le istituzioni, come da sempre il gruppo fa in tutti i paesi in cui è presente, Italia in primis. CarlosTavares (Ad di Stellantis, ndr) ha già rappresentato in modo chiaro in audizione lo scorso 11 ottobre. Hanno dimostrato di aver preso piena consapevolezza anche i sindacati come emerso dalle dichiarazioni di oggi". Stellantis è perciò "concentrata e determinata nell’affrontare la sfida epocale dell’evoluzione del settore automotive. La transizione si costruisce e si realizza, non si rimanda".