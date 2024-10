San Bernardo, acqua ufficiale FISI, svela la campagna "Come la montagna"

“COME LA MONTAGNA” celebra l’intimo legame tra acqua S.Bernardo e questo straordinario elemento della natura. Come ricorda la campagna, S.Bernardo è pura. Come la neve. Con il suo infinitesimale contenuto di nitriti e nitrati.

Leggera. Come l’aria in altura. Con il suo bassissimo residuo fisso misurato ad appena 34,9 mg/L.

Equilibrata. Come le forze che plasmarono le Alpi da cui sgorga. Con il suo Ph neutro perfetto alleato di cibi e bevande.



Ed è rispettosa dei doni della nostra terra. I suoi stabilimenti sono alimentati a energia eolica. I suoi packaging sono sostenibili, con un ampio utilizzo di alluminio, plastica riciclata e vetro a rendere. Il suo sguardo è fisso all’orizzonte del 2026, anno del centenario in cui raggiungerà la neutralità carbonica grazie ai progetti di compensazione delle emissioni studiati in collaborazione con Slow Food.



Antonio Biella, direttore Generale, è raggiante quando descrive questa campagna: “Abbiamo pensato e sognato sulla campagna per il lancio della nostra collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali. Come ogni sportivo e come i nostri fantastici atleti - che noi chiamiamo gli eroi della neve - abbiamo scavalcato ostacoli e superato difficoltà in momenti di sconforto. Alla fine, il legame e la vicinanza con la montagna dei nostri uffici di Garessio, una buona pizza in compagnia del team marketing, e un risveglio all’alba dinanzi alle Alpi marittime, ha acceso nel nostro DA (Direttore Artistico n.d.r.) la scintilla che è subito arsa nei nostri cuori e nelle nostre menti facendoci capire che avevamo raggiunto la nostra vetta”.



Una campagna che ha visto il contributo inaspettato di un dipendente S.Bernardo, Davide Canavese, settore export, appassionato di trekking.

E proprio lui ci racconta dello scatto che campeggia, come un’icona istantanea, sull’immagine della campagna.



“Non posso definirmi un fotografo. Sono solo un camminatore che ama cogliere la luce giusta col suo telefono. Scatto per portarmi a casa la calma delle montagne e dei boschi. La fotografia scelta ritrae per esteso e in tutta la sua limpidezza una catena montuosa appartenente alle Alpi Marittime ripresa dal monte Mindino”.



Ma questa maestosa effigie non è altro che la cornice di un lungometraggio che si girerà sulla neve nei prossimi mesi.



Non resta allora che restare sintonizzati sui canali S.Bernardo per scoprire tutto sul matrimonio indissolubile tra S.Bernardo e la montagna, consacrato dal memorabile slogan “Come la montagna”.