Camilla Mancini: «Il mio libro per chi si sente diverso»

TORINO - Camilla Mancini , figlia dell’allenatore Roberto, è intervenuta a “Da noi... a ruota libera”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Francesca Fialdini , parlando del suo percorso di vita, segnato da una paresi facciale e da episodi di bullismo che l'hanno portata oggi a scrivere un libro che offra sostegno a chi affronta sfide simili. «Non mi aspettavo tutto questo clamore», ha rivelato Camilla. «Tanta gente mi scrive, persone che sono nate con una paresi facciale mi dicono che si sentono meno soli. Sono figlia di un personaggio famoso e so cosa vuol dire portare un cognome importante. Non ne faccio una colpa, anzi, con quello voglio veicolare il mio messaggio».

Mancini ha raccontato anche dei momenti difficili vissuti nella sua infanzia, quando ha sperimentato le prime forme di bullismo. «Ho realizzato del mio problema quando avevo sei o sette anni. Ero diversa, non rispettavo certi canoni estetici e a farmelo pesare sono stati proprio i bambini». Camilla ha infine accennato al rapporto complesso con il padre, spesso assente per gli impegni professionali: «Nel mio libro Celeste, la protagonista, ha un padre attore che è spesso lontano. Anche io, come lei, sentivo la mancanza di mio padre nei momenti significativi. Ma lui mi ha insegnato il valore del sacrificio e oggi accetto questa parte della mia vita».