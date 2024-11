Premier League: condannato a 5 anni di reclusione per pirateria

TORINO - La Liverpool Crown Court ha condannato Jonathan Edge, un uomo di 29 anni di Liverpool, a 3 anni e 4 mesi di carcere per il reato di pirateria. Si tratta di un importante punto messo a segno nella lotta allo streaming illegale. Edge è stato condannato per aver caricato servizi di streaming illegali su dispositivi chiamati “Firestick” in cambio di pagamenti a tre anni e quattro mesi di prigione con una pena aggiuntiva di due anni e tre mesi per aver a sua volta utilizzato e visionato i contenuti.