I tre giorni del Padelness: Napoli capitale dello sport

Tre giornate che trasformano Napoli in capitale dello sport. Da venerdì 22 a domenica 24, dalle 10 alle 20, la Mostra d’Oltremare ospiterà Padelness , nei padiglioni 4, 5 e 6. Si tratta di una prima volta per un evento del genere, che unisce due mondi: quello del padel e quello del fitness. Il padel sarà protagonista con il torneo Fip Rise Open femminile e maschile by MCV (montepremi di 15.000 euro). Presenti giocatori da quindici Paesi (Italia, Spagna, Argentina, Portogallo, Georgia, Germania, Belgio, Francia, Olanda, Svezia, Gran Bretagna, Turchia, Danimarca, Estonia, Stati Uniti). Tra questi campioni nazionali e internazionali come la coppia Sargolini-Platania, semifinalista ai campionati italiani assoluti, l’astro nascente Giulia Dal Pozzo , Chiara Pappacena (autrice del punto decisivo per il terzo posto ai mondiali), Alessandro Tinti e Federico Galli . Ci sarà anche un evento cui prenderanno parte ex calciatori di Serie A, tra cui Nicola Amoruso , Alessandro Budel , Emanuele Calaiò , German Denis , Mark Iuliano , Nicola Mora , Stefan Schwoch e Ivano Trotta . Il tutto sarà ospitato nel padiglione 5, mentre nel 6, dove saranno montati due campi da padel e uno da pickleball, saranno presenti aziende produttrici di campi e di coperture da padel e di attrezzi per le strutture sportive.

LE FRONTIERE DEL WELLNESS

L’appuntamento sarà anche un’occasione per entrare in contatto con le ultime novità di fitness e wellness, accessibilI a tutti: imprenditori, sportivi professionisti, appassionati e amatori. Nel padiglione 4 saranno allestiti due palchi (uno fitness e coreography e uno functional e olistico), insieme con quattro aree tematiche: biking in silent, calisthenics by Emanuele Limatola, arti marziali, e sleep e recovery. Verranno proposte lezioni open e sarà possibile prenotare presso lo stand Rhyfel la bike e la cuffia sia per l’area biking sia per la walk in silent in programma domenica mattina. Il programma benessere propone un’area interamente dedicata al riposo e al recupero, con lezioni gratuite, mentre domenica mattina sono previsti un convegno e un workshop esclusivi.

UN CONVEGNO DELL’USSI

Tra i partner dell’evento ci sono Frecciarossa, l’agenzia di viaggi Planet Travel e i colossi del fitness Les Mills e Rex. Padelness ha anche il patrocinio del Comune di Napoli, assessorato al Turismo e alle Attività produttive, di Rai Campania, Regione Campania, Arus (Agenzia regionale Universiadi) e Coni Campania, che ha inserito Padelness tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Sono in programma diversi convegni, tra cui “Il futuro del Padel in Italia nel racconto della stampa sportiva. Le prospettive del mercato tra strategie finanziarie e formazione dei manager nei club”, organizzato da Ussi (Unione stampa sportiva italiana) Campania e Sugc (Sindacato unitario giornalisti Campania).