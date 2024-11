Sport e Salute al fianco delle donne: l’Olimpico si colora di rosso contro la violenza di genere

Dieci seggiolini rossi posizionati in Tribuna Tevere . Un messaggio forte e chiaro che arriva dallo Stadio Olimpico , contenitore di emozioni ma anche immagine potente. I dieci seggiolini sono stati posizionati seguendo la numerazione del numero unico antiviolenza affidato all’associazione Differenza Donna: 1522. Si tratta di una iniziativa fortemente voluta da Sport e Salute . Una evoluzione di uno spunto nato grazie al I Municipio e all’assessore Stefano Marin. Iniziativa accolta con favore anche da SS Lazio, As Roma, Federugby e Fidal presenti con alcune atlete. I seggiolini, nell’ottica di economia circolare e di sostenibilità, sono stati prodotti con materiali riciclati da rifiuti prodotti all’interno dello Stadio Olimpico e raccolti in occasione degli eventi ospitati.

Nell’occasione è sto presentato anche il progetto “Educazione al rispetto” che vedrà l’avvio di una sperimentazione nazionale che coinvolgerà gli istituti di istruzione secondaria di II grado in alcune città d’Italia. Saranno previste lezioni di autodifesa gratuite, incontri con testimonial ed associazioni operanti sul tema, webinar e diffusione di materiale informativo. Sport e Salute da sempre è schierata al fianco delle donne e lo testimonia il fatto che ad oggi conta 488 dipendenti, con una rappresentanza femminile del 51% (249 donne e 239 uomini) e una presenza del 32% ai vertici societari (Dirigenti), che sfiora il 40% nei profili quadro, sino a rappresentare la maggioranza negli altri profili. Lato Welfare, la Società prevede il pagamento del 1° mese della maternità facoltativa al 100% anziché all’80%. Inoltre, sono previsti diversi benefici assistenziali e vengono organizzati Camp Estivi a favore dei figli dei dipendenti durante tutto il periodo estivo. Tra le iniziative interne lo scorso anno è stata avviata “Un passo contro la violenza”, un Bando di Gara promosso e finanziato dalla Società e nato il 25 novembre 2023 in occasione di un Team Building organizzato proprio nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. I dipendenti, attraverso il loro impegno, hanno dato valore ai loro passi e li hanno “convertiti” in una somma di € 15.000 devoluti in favore di un Ente che possa operare in prima linea per la difesa dei diritti delle donne. Inoltre, nell’ottica della promozione e della diffusione della pratica sportiva, è stato promosso un torneo di padel con un focus sul “fare squadra mista” e un team building, con percorsi sportivi uomo-donna, fondato sui valori sociali CUORE (coraggio, umiltà, onestà, rispetto, energia).