Beppe Signori torna in campo: debutta nel mondo della musica

Beppe Signori torna in campo. Dopo il grande successo come scrittore con l’autobiografia “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende” il campione originario di Alzano Lombardo, che nel frattempo sta completando la sua seconda opera letteraria, debutta nel mondo della musica. Uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano (188 gol in Serie A) è pronto ad andare ancora una volta a segno. Stavolta, però, niente scarpini ai piedi: Beppe-gol vestirà, infatti, i panni del cantante al fianco di Mario Fucili (frontman della band 78 Bit) col brano “Acrilico e Passioni”, in cui Signori e Fucili cantano le gesta dei protagonisti dell’epoca aurea del nostro calcio. Un vero e proprio tuffo nel passato dal sapore nostalgico, naturalmente a suon di musica. Nel brano e nel videoclip, oltre a Signori (assistito dal cantautore Gianfranco Mileto) e al cantante Fucili, appaiono in alcuni camei, nei panni di loro stessi, molti altri grandi protagonisti del mondo del pallone, tra i quali l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani, il conduttore di “90 Minuto Lunedì” e storico volto di RaiSport Marco Mazzocchi, il giornalista e iconica voce di Radio Rai a “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” Riccardo Cucchi, lo storico conduttore di “90 Minuto” Fabrizio Maffei e una delle storiche voci radiofoniche di Radio Rai Tonino Raffa. Tutti loro hanno appositamente registrato per l’occasione degli insert inediti, sotto forma di telecronaca e lanci stile trasmissioni, a supporto del brano. Un progetto, quello targato Signori-Fucili, destinato a far scoprire l’epoca più bella del calcio italiano anche alle nuove generazioni, permettendo invece a chi l’ha vissuta la più classica delle operazioni nostalgia. Sognando di rivivere sulle note di “Acrilico e Passioni” le emozioni incredibili che sapeva regalare il sinistro magico di Beppe Signori.

BIOGRAFIE

Giuseppe SIGNORI (nato ad Alzano Lombardo nel 1968, è stato uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano. Con 188 gol segnati è nella Top 10 dei cannonieri più prolifici di tutti i tempi in Serie A. Ha indossato in carriera, tra le altre, le maglie di Foggia, Lazio, Sampdoria e Bologna, laureandosi Vice Campione del Mondo con la Nazionale italiana a Usa ‘94. Nel suo palmares spiccano tre titoli di capocannoniere con la Lazio (1992/93, 1993/94, 1995/96), inoltre ha vinto due volte la classifica dei cannonieri della Coppa Italia (1992/93 e 1997/98). È stato uno dei cinque calciatori (insieme a Meazza, Maradona, Riva e Boninsegna) a essere riuscito a conquistare la classifica marcatori sia in Campionato sia in Coppa Italia nella stessa stagione (1992/93). Nel 1993 e nel 1994 è stato nominato tra i finalisti per la vittoria del Pallone d’Oro, il premio più prestigioso a livello internazionale dedicato ai calciatori. Fuori dal campo ha sempre manifestato un legame profondo con la fede cattolica, in particolare è devoto a Padre Pio. Una devozione quella per il beato di Pietrelcina rafforzatasi dopo essere uscito illeso da un incidente d'auto avuto ai tempi del Foggia. Nel 2022 ha pubblicato la sua autobiografia “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende”. Nel 2024 è protagonista insieme al cantante Mario Fucili del brano “Acrilico e Passioni”, in cui canta alcune strofe della canzone).

Mario FUCILI (nato a Coriano nel 1978, è un’artista poliedrico e versatile. Da cantante e leader della band 78 Bit ha partecipato col brano “Fotografia” a Sanremo Giovani nel 2002. Per Fucili la partnership con Signori non rappresenta un inedito crossover col mondo del pallone, visto che in passato aveva lavorato insieme a un altro campione iconico del nostro calcio come Totò Schillaci al brano “Gli anni degli anni”. Fucili vanta inoltre un passato nel calcio come Responsabile della Comunicazione di club quali Rimini e San Marino, oltre ad aver militato come calciatore nel campionato sammarinese collezionando anche 2 presenze in Europa League. Attualmente, oltre ad aver scritto il brano “Acrilico e Passioni”, organizza eventi e svolge il ruolo di collaboratore di Federica Capelletti, Presidente della Divisione di Calcio Femminile FIGC).

CREDITS

Acrilico e Passioni ( M. Fucili - A. Fresu)

Prodotto e arrangiato da Andrea Fresu per Keep Hold Srl e Starpoint Srl

Registrato presso Fonoprint (BO), Keep Hold (AL)

Cori: Gianfranco Mileto, Leo Barbato

Le immagini del videoclip sono a cura di Leo Barbato e Sandro Spicuglia per la Skatto (San Marino)

Le vignette nel video sono state ideate, curate e prodotte da GolDiSegnati