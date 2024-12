100 Italian Stories Sport Facilities: presentato il report

TORINO - È stato presentato oggi, presso la sala Europa Experience – David Sassoli a Roma, il report “100 Italian Stories Sport Facilities”, promosso da Fondazione Symbola, Fondazione per le qualità italiane, e Fassa Bortolo, marchio storico nel mondo dell’edilizia, leader in Italia e tra i più affermati a livello internazionale, in collaborazione con l’ICSC – Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. All’appuntamento sono intervenuti Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola; Paolo Fassa, presidente onorario Fassa Bortolo; Paolo Calvi, direttore Myrtha Pools; Diego Nepi Molineris, amministratore delegato Sport e Salute; Beniamino Quintieri, presidente Istituto Credito Sportivo e Culturale; Christian Recalcati, managing director di Sportium; Carolina Zavanella, ceo GAU Arena; Monica Zoli, ceo DZ Engineering. Ha concluso i lavori Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Nel report si prendono in esame le soluzioni e tecnologie, Made in Italy, che migliorano le performance sportive e rendono lo sport spettacolare, sicuro, sostenibile. In questo campo l’Italia vanta una vera e propria specializzazione, maturata nel tempo grazie alla capillare presenza sul territorio di strutture sportive, molte delle quali hanno segnato la storia in tante discipline.