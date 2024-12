Capilclinic, premio per la migliore clinica di innesto di capelli

Conseguenze di una calvizie non trattata

Che di calvizie non si muore, potrebbe cantarlo anche Massimo Ranieri. Però in questo passaggio vogliamo chiederci qual è il vero prezzo che si paga quando si lascia tutto al caso. Una delle prime conseguenze causate dalla calvizie è infatti la tendenza all’isolamento. Non si sta più bene nella propria pelle; anche i rapporti sociali, professionali e di varia natura potrebbero declinare. In più, spesso chi si trova vicino ad una persona affetta da caduta di capelli permanente potrebbe passare le peggiori conseguenze. Non solo non riconoscono più i comportamenti della persona cara, ma non sanno come aiutarli a gestire la situazione. In fondo, siamo fragili e ci vuole poco per perdere l’autostima. Tuttavia, in questi casi, il primo passo per poter risorgere è riconoscere come la caduta di capelli abbia causato dei cambiamenti nella vita di chi ne è affetto. Giorno dopo giorno, l’autostima diminuisce insieme alla capacità di stare bene – fin quando non si decide di passare all’unica soluzione permanente contro la caduta di capelli.