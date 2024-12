Cosa ha cercato l’Italia su Google nel 2024? Da Riva a Mbappé

TORINO - Il 2024 è stato un anno ricco di eventi significativi, che hanno stimolato la curiosità e le riflessioni dell’Italia. L'analisi delle ricerche su Google ci offre uno spaccato interessante di quest’anno, mettendo in luce le passioni, le preoccupazioni e le aspirazioni del Paese. Ripercorriamo il 2024 attraverso Un Anno di Ricerche su Google, la lista delle domande e curiosità che hanno fatto più tendenza sul motore di ricerca in Italia. Lo sport ha rappresentato un importante momento di aggregazione e di evasione: eventi come le Olimpiadi hanno catalizzato l'attenzione degli italiani, che hanno seguito con passione le gesta dei loro atleti preferiti. La musica ha continuato a svolgere un ruolo centrale nella vita degli italiani, con i cantanti e le canzoni del Festival di Sanremo che anche questa volta hanno dominato la scena. San Siro, poi, è stato tra gli stadi più cercati nel mondo.