Da Sinner al grande calcio: ogni giorno un evento per il Natale nella Casa dello Sport di Sky

TORINO - Ogni giorno un evento per il Natale nella Casa dello Sport di Sky. In arrivo oltre 1.000 ore di appuntamenti live, tanti speciali e Produzioni Originali nella full immersion che Sky Sport proporrà per tutto il periodo delle Feste. Su Sky e in streaming su Now, fino al 6 gennaio tante sfide appassionanti e rubriche per rivivere il meglio di tutti gli sport dell’anno che sta per concludersi. Il grande sport in campo tutti i giorni: dal calcio con le 3 partite a turno di Serie A, il Boxing Day di Premier League, i match di Bundesliga, le Coppe Europee e la Serie C Now, al grande basket europeo tra Eurolega ed Eurocup, a Nba’Christmas Day, la Cev Champions League di volley, il padel e tanti altri appuntamenti live.



Sky, il grande calcio Serie A sempre in campo durante il mese di dicembre con tanti match in programma su Sky, tra cui Juventus-Venezia (14 dicembre), Como-Roma (15 dicembre), Atalanta-Empoli (22 dicembre) e Inter-Como (23 dicembre), per poi chiudere il 2024 con le sfide di altissima classifica Lazio-Atalanta (28 dicembre) e Juventus-Fiorentina (29 dicembre). Tutte arricchite dagli studi pre e postpartita, con le analisi esclusive firmate dai talent di Sky Sport e inviati sempre su tutti i campi. Non si ferma neanche il grande calcio delle Coppe europee: prosegue la Champions League (di cui Sky ha i diritti in esclusiva di 185 partite su 203 a stagione) con gli incontri tra le big d’Europa come le esclusive di Bayer Leverkusen-Inter e Atalanta-Real Madrid (10 dicembre), Milan-Stella Rossa e Benfica-Bologna (11 dicembre). E ogni serata di Coppe, studi pre e postpartita, ospiti, analisi e commenti della super squadra di Sky Sport. In esclusiva, in Europa League ecco Ajax-Lazio e Roma-Braga (12 dicembre), mentre in Conference League – sempre in esclusiva - doppio impegno per la Fiorentina, contro LASK (12 dicembre) e Vitoria (19 dicembre).

Entrano nel vivo Premier League inglese e Bundesliga tedesca. E se in Germania si gioca fino alla Vigilia di Natale, con tre giornate di campionato prima della breve sosta per le festività (nei weekend del 13/14/5 dicembre e del 20/21/22 dicembre), in Inghilterra, come da tradizione, inizia uno straordinario periodo di gol ed emozioni senza sosta, con la Premier League che va in campo per ben sei turni. Particolarmente attesa, come ogni anno, la giornata che ruota attorno al Boxing Day (26 dicembre), che si apre con City-Everton e termina con Liverpool-Leicester. Ma anche prima, tra il derby di Manchester (15 dicembre) e Tottenham-Liverpool (22 dicembre), e dopo, con Liverpool-Manchester United (5 gennaio) le emozioni non mancheranno.

In Italia c’è anche tanta Serie C, che gioca anche nel weekend prenatalizio (tra il 20 e il 23 dicembre) e nel fine settimana “lungo” dell’Epifania (tra il 4 e il 6 gennaio).

Tennis, Sinner e tanto altro

Il tennis chiude con le stelle di domani delle Next Gen Finals di Gedda (dal 18 al 22 dicembre) un 2024 straordinario, per poi tuffarsi subito nel nuovo anno. Dal 30 dicembre in diretta esclusiva i tornei ATP di Brisbane e Hong Kong e in diretta i tornei WTA di Brisbane e Auckland. In arrivo 5 giornate di Eurolega in 30 giorni per gli appassionati di basket europeo con le sfide tra le grandi, come Baskonia-Virtus Bologna (12 dicembre), Barcellona-Milano (13 dicembre), Panathinaikos-Milano (17 dicembre), Olympiacos-Virtus Bologna (18 dicembre), Virtus Bologna-Barcellona e Milano-Bayern (20 dicembre), Milano-Olympiacos (26 dicembre), Virtus Bologna-Asvel (27 dicembre), Asvel-Milano (2 gennaio) e Panathinaikos-Virtus Bologna (3 gennaio). Trento e Venezia proseguono il loro percorso in Eurocup, così come le 6 squadre italiane impegnate nella CEV Champions League di pallavolo: le donne in campo il 10 (Conegliano-Plovdiv) e l’11 dicembre (Milano-Kamnik e Scandicci-Stoccarda), gli uomini la settimana dopo (Monza-Fenerbahce il 17 dicembre, Milano-Innsbruck il 18 e Perugia-Saint Nazaire il 19).

Intanto, oltreoceano va in scena una intensissima fase della stagione NBA: ogni settimana almeno 10 partite in diretta su Sky e in streaming su Now, di cui 5 con il commento in italiano, e poi due date da ricordare: il 17 dicembre per la finale dell’Emirates NBA Cup e il 25 dicembre con il tradizionale appuntamento dell’NBA Christmas Day, una non stop di puro basket spettacolo per cinque, imperdibili, sfide: da New York Knicks-San Antonio Spurs a Phoenix Suns-Denver Nuggets passando per Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, Boston Celtics-Philadelphia 76ers e Golden State Warriors-Los Angeles Lakers. Ogni giorno, sui canali di Sky Sport, risultati, highlights e approfondimenti per non perdere neanche un canestro.

Dicembre è anche il mese delle Finals del Premier Padel, a Barcellona dal 18 al 22; dell’inizio della nuova stagione del golf, con l’Alfred Dunhill Championship (dal 12 al 15) e l’AfrAsia Bank Mauritius Open (dal 19 al 22 dicembre); del doppio derby italiano nello United Rugby, Zebre-Benetton Treviso (il 21 e il 28).

Produzioni originali Sky Dicembre è il mese ideale per rivivere i momenti di sport che hanno scritto questo 2024 e immergersi nelle storie dei grandi campioni. Da segnare sul calendario gli appuntamenti con le immancabili Produzioni Originali Sky Sport – su Sky, in streaming su Now e disponibili on demand - dedicate al racconto delle vittorie e delle rivincite, delle imprese esemplari, recenti e lontane, del mondo dello sport.

Si inizia venerdì 13 dicembre con un documentario che contiene una lunga e profonda intervista, realizzata in collaborazione con Intesa San Paolo: Jasmine Paolini: il mio anno, la mia storia. Un anno da incorniciare per Jasmine Paolini, durante il quale ha raggiunto la quarta posizione del ranking mondiale, nella stagione dei due titoli WTA 1000 e soprattutto nell’anno dello storico primo oro olimpico, a Parigi, per l’Italia del tennis. L’ascesa straordinaria alla vetta del tennis mondiale di una ragazza, e il suo percorso umano, vengono raccontati attraverso le testimonianze, tra le altre, del suo allenatore Renzo Furlan, della capitana di BJK Cup Tathiana Garbin e della sua compagna di doppio Sara Errani.

La settimana dopo, da mercoledì 18 dicembre (primo passaggio su Sky Sport Tennis alle 20), l’anteprima del nuovo talk dedicato al tennis: Sky Tennis Club. Stefano Meloccaro guida la discussione con Flavia Pennetta che sarà ospite fissa, Paolo Bertolucci, Stefano Pescosolido e Neri Marcorè. Un’ora di approfondimento sui temi che riguardano il presente ma anche il passato dello sport che ha regalato più soddisfazioni agli appassionati italiani negli ultimi due anni.

E ancora, come da tradizione natalizia, l’appuntamento con Federico Buffa. Da venerdì 20 dicembre, il primo episodio della nona puntata di Federico Buffa Talks sarà dedicato alle Storie di Natale, per rivivere i momenti più esaltanti dell’anno che sta per concludersi e avvicinarsi a quelli che ancora si dovranno disputare. Dal 27 dicembre in programma il secondo episodio: Buffa e il direttore di Sky Sport Federico Ferri incontreranno Matteo Berrettini. Un campione ritrovato, dal momento nero dopo la finale di Wimbledon 2021 alla rinascita, a tal punto da guidare l’Italia azzurra del tennis maschile a sollevare da grande protagonista la Coppa Davis 2024 insieme a Jannik Sinner.

Dicembre è anche sinonimo di luce, calore e allegria. Il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre, pronti per Di Canio Premier Special – The sound of football. Il legame stretto tra musica e calcio, due delle più grandi passioni popolari, è vivo da oltre un secolo e si snoda tra i grandi successi trasformati in canti da stadio, gli artisti che frequentano gli spalti, gli inni che fanno classifica. Paolo Di Canio accompagna gli spettatori in un percorso tra il mondo musicale e quello del football.

Si continua venerdì 3 gennaio, con un altro grande documentario prodotto da Sky Sport: Michele Padovano – Innocente. 17 anni senza libertà. Al centro della storia il lungo calvario giudiziario che ha subito l’ex attaccante della Juventus campione d’Europa nel 1996, terminato dopo lunghissimi anni nei quali ha perso tutto per difendersi, fino a ottenere l’assoluzione con formula piena. In onda in due episodi, dal 3 e dal 10 gennaio.

Inoltre, disponibili on demand: l’ultima puntata di Giorgio Porrà, L’Uomo della Domenica – Totò Schillaci. Occhi di ragazzo, con il ritratto dell’eroe di Italia ’90, e Sinner, oltre il tennis – Capitolo 3, il dialogo a tu per tu con il campione, per celebrare il primo anno da numero uno del tennis. A Sinner verrà dedicata da Sky Sport una giornata speciale, con il meglio della sua stagione, i suoi migliori colpi e la riproposizione dei tre capitoli delle grandi esclusive concesse da Jannik negli ultimi tre anni.

Non mancheranno gli speciali per ripercorrere, tra Natale e Capodanno, il meglio di tutti gli sport che hanno scaldato la passione nel 2024. Dal calcio ai motori, con le imprese vincenti dei protagonisti di Formula 1 e MotoGP, fino agli speciali dedicati a tennis (con i cento colpi che ci hanno fatto sognare di più in questo anno magico), rugby, golf e tanti altri sport. Tra questi, da non perdere, per la F1, lunedì 23 dicembre, 4 amici al box – Jannik e Stefano, una chiacchierata inedita con Sinner e Domenicali e, per la MotoGP, Un anno perfetto, intervista esclusiva al campione del Mondo MotoGP Jorge Martin nella stagione che l’ha portato alla conquista del suo primo titolo mondiale e Un anno di MotoGP, Un anno di Moto2 e Un anno di Moto3, tre speciali dedicati alla stagione 2024 delle tre classi del Motomondiale, attraverso le immagini più belle e i dietro le quinte delle gare più avvincenti.

Giovedì 26 dicembre NBA Talk con Andrea Bargnani e, a rotazione sui canali Sky Sport, 37th America's Cup - Un viaggio incredibile, lo speciale sull’avventura di Luna Rossa – e non solo – nell’ultima America’s Cup a Barcellona. Martedì 28 dicembre, spazio al tennis, su Sky Documentaries con Leggende del tennis, un approfondimento di come questo sport sia cambiato durante quella che è considerata la sua epoca d’oro. Attraverso immagini d’archivio e interviste esclusive ai più grandi tennisti di sempre, la docu-serie dà voce agli eroi che hanno preso parte ad alcune delle partite più famose della storia e che hanno avuto un impatto significativo in campo e al di fuori. Con John McEnroe, Billie Jean King, Bjorn Borg, Chris Evert e Martina Navratilova. TORNA “CALCIOMERCATO – L’ORIGINALE” Dal 6 gennaio al 3 febbraio, ogni giorno alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su NOW torna un altro immancabile appuntamento, tra i più attesi del periodo post natalizio: Calciomercato – L’Originale. Dopo lo straordinario successo del tour estivo, il programma del trio composto da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna torna a mostrare un altro pezzo d’Italia nella sua versione on tour. Questo inverno, la trasmissione toccherà altre quattro splendide località: Siena, città d’arte e cultura (dal 6 al 10 gennaio), Sutrio – Friuli Venezia Giulia (dal 13 al 17 gennaio), Prato Nevoso (dal 20 al 24 gennaio), Ossana, Val di Sole - Trentino (dal 27 al 31 gennaio). In particolare, la settimana dal 13 al 17 gennaio sarà speciale: il 13, Calciomercato - L’Originale racconterà infatti anche il post partita di Monza-Fiorentina, mentre il 14 quello di Atalanta-Juventus. Inoltre, nelle due settimane finali - dal 20 al 24 gennaio e dal 27 al 31 gennaio - nei giorni di Coppe (rispettivamente 21-22-23 e 29-30 gennaio) la trasmissione andrà in onda alle 19 prima dello studio di UEFA Champions League condotto da Federica Masolin. Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto “Popi” Montoli - avrà sempre la musica come protagonista delle serate invernali a partire dalla nuova canzone “Il chiodo fisso”, scritta e interpretata da Alessandro Bonan. SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT E I SOCIAL DI SKY SPORT Sarà un Natale “all news” su Sky Sport 24, che per tutto il periodo delle feste proporrà una carrellata di best moments in onda durante le varie edizioni. E per accogliere al meglio il 2025, martedì 31 dicembre e mercoledì 1° gennaio, appuntamento con lo speciale Un anno di sport, un film per rivivere, ricordare e tornare a emozionarsi con i migliori momenti sportivi di quest’anno. Grandi contenuti non stop anche su sito e social: la copertura degli eventi sportivi sarà costante su skysport.it, in versione ottimizzata per tutti i device mobili, con video, live blog e podcast, insieme agli approfondimenti di Sky Sport Insider, lo spazio online editoriale premium. Il sito e l’App Sky Sport confermano un grande seguito con 12 milioni di utenti unici medi, 397 milioni di visite totali, 1.7 miliardi di pageviews e 225 milioni di video views complessive per il 2024. Gli account social di #SkySport, in cima al panorama social italiano, raggiungono invece una community complessiva di 17 milioni di followers tra Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, e la novità di WhatsApp, realizzando nel complesso 804 milioni di interazioni e 3.7 miliardi di video views Inoltre, in termini di Total Audience digitale, quest’anno Sky Sport ha totalizzato 19 milioni di utenti medi tra social e web.

LA CAMPAGNA DELLE FESTE “Il calcio sulla rotta più dura”. È il claim della nuova campagna Sky Sport, ideata e realizzata dalla Sky Creative Agency, on air dal 30 novembre al 22 dicembre. I galeoni dei grandi club di Serie A, Premier League e Bundesliga devono attraversare mari ghiacciati, pieni di iceberg e pericolose insidie. E, ovviamente, scambiarsi bordate sempre più potenti per vincere le loro sfide. È un mese di dicembre entusiasmante, da vivere su Sky Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA