Tor Vergata: i colloqui per il Master in Marketing e Management dello Sport

TORINO - «Continuiamo con passione a perseguire la nostra mission di formare giovani professionisti in grado di rispondere alle esigenze manageriali sempre più complesse dell’attuale sport business ed arricchire o aggiornare le competenze di professionisti già avviati al mondo del lavoro. L’expertise dei docenti accademici e l’altissimo livello dei manager, provenienti da grandi realtà nazionali ed internazionali, offrono inoltre ai nostri studenti un canale preferenziale verso le organizzazioni sportive e le imprese del settore». È con queste parole che la professoressa Simonetta Pattuglia introduce il MASTER IN MARKETING E MANAGEMENT DELLO SPORT di Tor Vergata , di cui è direttrice. Un corso che non vuole concentrarsi solo su marketing e comunicazione ma, grazie alla sua impostazione manageriale e al focus particolare su aspetti gestionali, organizzativi e amministrativi del settore sportivo, apre numerosi sbocchi occupazionali riferiti in primo luogo al marketing, alle sponsorizzazioni e alla comunicazione (anche digitale) ma anche agli ambiti dell’organizzazione, pianificazione e controllo, della gestione amministrativa e dell’impiantistica, e in generale dell’innovazione competitiva in società sportive professionistiche e dilettantistiche, istituzioni pubbliche, organizzazioni di eventi, centri per la pratica sportiva, agenzie specializzate nei servizi sportivi e anche a imprese produttrici di beni collegabili allo sport. «Un ventaglio di possibilità ampio e in continuo sviluppo e personalizzazione, anche secondo gli interessi e le preferenze degli iscritti, tenendo conto di tutti i possibili sport e i loro risvolti in attività rivolte ai diversi pubblici, alle imprese, alle istituzioni», prosegue la professoressa.

Master, 8 mesi di lezioni

Gli 8 mesi di lezione del Master, con lezioni che si svolgono una settimana al mese, dalle ore 9. 30 alle ore 18.30, si dividono in 10 moduli didattici, ciascuno focalizzato su un aspetto preciso del mondo dello sport. Durante lo svolgimento dei dieci moduli, in aula si alterneranno regolarmente accademici, manager e professionisti, fornendo competenze integrate, trasversali e pratiche, ai frequentanti. Alle lezioni segue sempre uno stage curriculare di tre-sei mesi presso realtà del settore. Sono disponibili le date dei prossimi colloqui, che si svolgeranno via Teams, e che saranno indispensabili per accedere al Master: 23 gennaio 2025 ore 10.00; 18 febbraio 2025 ore 10.00; 20 marzo 2025 ore 15.00. Per partecipare ai colloqui è necessario prenotarsi utilizzando il link di iscrizione https://egesport.net/corsi/3-xxi-edizione-del-master/individual-registration.html

«In XXIII Edizioni il Master ha formato circa 350 studenti, con un ottimo tasso di placement: il totale dei frequentanti dell'ultima edizione ha trovato lavoro - continua -. La gran parte di tutti gli ex studenti ha raggiunto posizioni di rilievo in aziende e federazioni sportive, tra le numerosissime realtà che collaborano direttamente con Il Master, garantendo agli studenti una rete di contatti e opportunità professionali». A chi si rivolge il Master in Marketing e Management dello Sport? «Ci rivolgiamo a giovani laureati, in possesso almeno del titolo di laurea triennale, che intendano specializzare la loro formazione ed esperienza sulle problematiche economico-gestionali, con maggior focus dedicato al Marketing e alla Comunicazione nell’ambito sportivo, aggiornando o completando la propria preparazione, anche con riferimento agli sviluppi tecnologici e internazionali che caratterizzano sempre più la "Sports Industry. E a coloro che, dopo aver intrapreso una carriera lavorativa, sentono la necessità di arricchire o specializzare il proprio set di conoscenze e best practice per essere più competitivi nel mercato del lavoro di riferimento oppure entrare in un campo diverso dall’attuale».

Le informazioni al link

Grazie al Decreto Ministeriale 02-08-2022 è possibile, dallo scorso anno accademico, iscriversi al Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media contemporaneamente a una iscrizione a laurea magistrale. Per info: http://studenti.uniroma2.it /iscrizione-contemporanea-a-due-corsi-di-studio/

Il Master si avvale di un autorevole Comitato Tecnico-Scientifico composto da dirigenti, manager ed esperti sportivi: Paolo Azzi, presidente Federazione Italiana Scherma; Marco Canigiani, responsabile marketing Lazio; Enrico Castrucci, ex presidente Maratona di Roma; Paolo Cisaria, direttore generale Mkers; Cristiano Dagnoni, presidente Federazione Italiana Ciclismo; Cristiano Habetswallner, FiberCop; Fabio Lalli, Founder IQUII e MTVRS; Alfredo Mastropasqua, responsabile promozione e sviluppo Federazione Pesistica Italiana; Sergio Mignardi, presidente Federazione Italiana Hockey; Diego Nepi Molineris, ad Sport e Salute; Ilaria Musco, esperta di Diritto dei Media Sportivi; Daniele Pacini, direttore tecnico Federazione Italiana Rugby; Antonello Panza, segretario generale, Federazione Italiana Nuoto; Andrea Santini, responsabile Parco Foro Italico; Alfredo Scala, direttore generale ACI Vallelunga; David Stucchi, Responsabile Comunicazione e Marketing Federazione Italiana Pallavolo; Giovanni Valentini, Figc; Pier Donato Vercellone, direttore comunicazione Milan; Marcel Vulpis, direttore agenzia Sporteconomy. Numerose realtà tra Aziende, Istituzioni, Federazioni, Associazioni e Società Sportive, sono state coinvolte sinora per stage e inserimento lavorativo degli studenti del Master. Si annoverano: A.C.I., A.C.F. Fiorentina, A.S. Roma, AON, Bari Calcio, Censis Servizi, Decathlon, Euro 2020, Everton Football; Club, F.C. Messina, Federazione Ciclistica Italiana, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana Rugby, Federazione Italiana Scherma, Federazione Italiana Tennis, Federazione Motociclistica Italiana, Federazione Italiana Pallavolo Regione Lazio, G-Sport, Infront, Il Romanista, Iquii, Juventus F.C., Lotto Sportswear, Mkers, OPES Italia, Progetto Aita Onlus, Publitalia, Roma Capitale, Sport Life, Social Football Summit 2021, S.S. Lazio, Sporteconomy.it, Sporting Club Due Ponti, U.C. Sampdoria, U.S. Lecce, We Arena. Grazie al contributo di Inps, sono state bandite Borse di Studio a copertura totale dell’iscrizione sia per profili junior che per profili senior. Per ulteriori informazioni, è disponibile la Segreteria Didattica del Master al +39 06.7259.5522 e all’indirizzo camilla.ugolini@uniroma2.it