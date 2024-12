Gli italiani donano 35 milioni di euro su GoFundMe nel 2024

In un anno segnato da emergenze e grandi gesti di solidarietà, la piattaforma di raccolta fondi GoFundMe ha pubblicato il suo rapporto annuale, rivelando che gli italiani hanno donato complessivamente 35 milioni di euro nel 2024. In tutta Italia , sono stati 800mila i cittadini che hanno partecipato alle raccolte fondi, sostenendo cause di ogni tipo: dalle emergenze sanitarie alle calamità naturali, dalle iniziative sociali alle raccolte per il benessere degli animali.

Milano si conferma per il quarto anno consecutivo la città più generosa d’Italia, con oltre 54mila donatori che hanno sostenuto delle raccolte fondi nell’anno in corso. A seguire, Bologna e Cagliari completano il podio, mentre Firenze, Padova, Monza, Parma, Lecce, Roma e Pescara sono risultate le prime dieci città più solidali.

Nel 2024, ben 7 milioni di euro sono stati raccolti per rispondere a emergenze di diverso tipo, tra cui disastri naturali e situazioni sanitarie critiche. In particolare, 1,5 milioni di euro sono stati destinati alle popolazioni colpite dalle alluvioni che hanno interessato la Penisola durante l’estate e l’autunno. La solidarietà dal basso ha dimostrato anche stavolta di essere un punto di riferimento fondamentale per supportare rapidamente le comunità locali e sostenere chi è stato colpito più duramente.

La generosità degli italiani non si è fermata ai confini nazionali: moltissime raccolte fondi hanno supportato persone in difficoltà all’estero, tra cui popolazioni colpite da conflitti o crisi umanitarie, come nella striscia di Gaza o in Ucraina. Parallelamente, cresce l’attenzione verso le raccolte dedicate agli animali in difficoltà: con pochi euro, è possibile garantire cure e assistenza a cani, gatti e altri animali abbandonati o feriti. “La generosità trascende confini, lingue e culture, come dimostra la nostra comunità globale - ha dichiarato Tim Cadogan, CEO di GoFundMe - Quest’anno, decine di milioni di persone si sono unite per supportarsi a vicenda, trovando modi per fare la differenza, generando un supporto straordinario attraverso più di 55 milioni di condivisioni sui social”.

A livello globale sulla piattaforma ogni secondo si registrano due donazioni: nel 2024 sono state più 42 milioni di donazioni effettuate verso individui e la comunità globale è cresciuta fino agli attuali 190 milioni di persone e organizzazioni nonprofit, grazie anche a nuovi strumenti appena lanciati, come i nuovi profili personali - per condividere più facilmente le proprie cause e vedere il proprio impatto - e un widget per raccogliere fondi durante gli streaming e gli eventi in diretta.