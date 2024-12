Emg Italy e Infront: partnership rinnovata per la Coppa del Mondo Fis

TORINO - Un nuovo accordo prevede la produzione delle gare di Coppa del Mondo Fis per le due stagioni 2024/2025 e 2025/2026, mettendo a disposizione di Infront Productions - la divisione di Infront che gestisce la produzione degli eventi sportivi - mezzi e risorse per coprire discipline come sci alpino, sci nordico e freestyle & snowboard, in Italia e Francia. Si tratta di un impegno significativo, sia in termini organizzativi che produttivi, che pone Emg / Gravity Media Italy come punto di riferimento per l’eccellenza tecnica nella produzione di eventi sportivi invernali.

Partnership strategica con Infront

Claudio Cavallotti, ad di Emg Italy, dichiara: «Il rinnovo del contratto consolida il rapporto tra Emg Italy e Infront, rafforzando una collaborazione che unisce competenza tecnica e visione strategica. Questa convergenza permette di mantenere standard produttivi elevati e di valorizzare ulteriormente gli eventi sportivi, offrendo al pubblico un’esperienza visiva di altissima qualità. Ci basiamo su tecnologie all’avanguardia e su un’organizzazione impeccabile che combina esperienza, innovazione e capacità di gestione di operazioni complesse in ambienti difficili.

A fianco di Infront Productions e con questa rinnovata partnership, Emg Italy ribadisce il proprio ruolo centrale nella produzione televisiva di eventi sportivi invernali, anche in previsione delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026». «Come sempre l’impegno logistico e produttivo è notevole”, continua Claudio Cavallotti “Saranno realizzate 27 produzioni in soli tre mesi (dicembre, gennaio e febbraio). Ma nonostante questa sfida, vogliamo garantire, come sempre, coerenza e qualità in tutte le fasi operative».

L’organizzazione coinvolgerà un numero significativo di professionisti

* Una core crew interna di 15 persone, specializzata in produzioni di sport invernali

* 9 unit manager dedicati lavoreranno sul campo per l’intera stagione, a stretto contatto con i production manager di Infront Productions.

* Oltre 200 tra professionisti freelance saranno impegnati nelle riprese, molti dei quali con competenze specialistiche nelle difficili condizioni delle location montane.

* Oltre 60 persone saranno impegnate solo per le due gare di Dobbiaco e Val di Fiemme.

Focus sugli eventi clou

Tra gli eventi più importanti della stagione, ci saranno come sempre le tappe di Bormio, dove ci saranno le gare di Downhill e il Super G maschili, e di Cortina, con due emozionanti gare di discipline veloci, Discesa Libera e Super G femminile. Entrambe le località saranno inoltre scenario e preludio delle prossime competizioni di Milano Cortina 2026.

Oltre a questi prestigiosi appuntamenti, durante la stagione si distingue la produzione delle gare di sci nordico presso le due storiche località italiane di Val di Fiemme e Dobbiaco, che avranno luogo nel periodo natalizio. Dobbiaco ospiterà 4 tappe, mentre la Val di Fiemme accoglierà 3 tappe, inclusa la spettacolare salita all’Alpe del Cermis, una delle caratteristiche più iconiche del Tour de Ski. Questo evento, paragonabile per prestigio alla Champions League nel calcio, è considerato uno dei più prestigiosi nel panorama e, come tale, rappresenta l’apice dello sci nordico. «La produzione del Tour de Ski sarà particolarmente impegnativa» dice Antoine Bulos, unit manager dell’evento. «Ci saranno 7 gare in una settimana, distribuite tra Capodanno e l’Epifania. Impegneremo un numero elevato di tecnologie avanzate, tra cui 33 telecamere nella tappa della Val di Fiemme, oltre a riprese con telecamere RF, steady-cam per garantire una copertura completa ed emozionante delle competizioni, e gestiremo i segnali di cable cam, droni e le immagini live da elicottero coinvolti nella produzione».

Le festività: risorse e sfide operative

Ogni anno, Emg / Gravity Media Italy si impegna a coinvolgere nella produzione televisiva nuovi professionisti, con particolare attenzione ai giovani. Tuttavia, la gestione delle competizioni sulla neve comporta un notevole sfida operativa e organizzativa. Tra le competizioni di fondo curate da Emg / Gravity Media Italy, la gara del Cermis è un evento di grande rilievo: parte dallo Stadio del Fondo di Tesero il giorno successivo alla competizione di Skiathlon e richiede una produzione tecnica significativa, con 33 segnali camera lungo il percorso. Il camera plan sviluppato da Infront Productions include camere speciali, come quelle installate su elicotteri, droni, microcamere a terra e skidoo, per offrire una copertura completa e dinamica. Utilizzando sistemi RF basati su zainetti con tecnologia 4G e 5G, è possibile seguire in dettaglio tutta la salita del Cermis, garantendo immagini fluide e di alta qualità. Tutti i segnali raccolti dalle telecamere, che transitano su fibra ottica spenta per circa 5 km, sono centralizzati e gestiti dalla regia mobile Nova 126, collocata in un apposito garage interno, sotto allo stadio. Qui è previsto anche un mezzo di supporto, sempre posizionato nel grande seminterrato dello stadio vicino al Lago di Tesero. Questo sistema consente di lavorare in sicurezza, limitando le difficoltà causate dalle frequenti variazioni meteorologiche tipiche della zona e di altre location montane. Le telecamere lungo il percorso sono montate prevalentemente su trabattelli bassi, con solo un paio di postazioni elevate a due metri, situate nei punti più ripidi per offrire una prospettiva migliore sulle salite.Innovazione infrastrutturale e preparativi per Milano Cortina 2026.

Le operazioni di allestimento

Le operazioni di allestimento alla produzione iniziano già dal 20 dicembre, con una squadra di tecnici addetti al cablaggio dedicata alla predisposizione dei cavi necessari per la gara del 3 gennaio. Emg / Gravity Media Italy stende circa 15 km di fibra ottica, operando in condizioni climatiche avverse e su terreni spesso innevati e ghiacciati. Questo lavoro preparatorio è essenziale per garantire il corretto posizionamento dei cavidotti in un contesto montano e complesso, assicurando che la produzione si svolga senza intoppi. In vista delle prossime Olimpiadi, la zona del Lago di Tesero è interessata da un rifacimento delle infrastrutture in fibra ottica. La rete preesistente è stata smantellata, rendendo necessario posare cavi di fibra spenta per le gare imminenti. Sulla salita del Cermis, invece, le fibre ottiche sono già installate e il lavoro si limita alle estensioni dei cavi dalle colonnine di arrivo fino alle postazioni delle telecamere.

Un supporto indispensabile

Il comitato sportivo locale Trentino Fiemme World Cup come ogni anno offre un supporto logistico fondamentale, mettendo a disposizione tutto il necessario, come motoslitte e gatti delle nevi per il trasporto dei materiali in zone difficilmente accessibili. Per la gara del Cermis, in programma il tra il 3 ed il 5 gennaio, si prevede inoltre l’impiego delle telecamere dell’unità mobile Nova 209, posizionate a seguire la salita fino alla vetta col traguardo. Questo mezzo fungerà da hub per il controllo delle telecamere, semplificando la gestione dei segnali audio, video, dati e Intercom generati dalle 33 telecamere utilizzate per l’evento. Questa configurazione assicura un coordinamento efficiente e una trasmissione di qualità, nonostante l’elevato numero di segnali e le difficili condizioni operative.