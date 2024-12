Dazn annuncia l’accordo per l'acquisizione di Foxtel Group

TORINO - Dazn, la piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo, annuncia oggi l’accordo per l'acquisizione di Foxtel Group (Foxtel) dal suo azionista di maggioranza News Corp e dall'azionista di minoranza Telstra a un valore aziendale di 2,2 miliardi di dollari, soggetto all'approvazione normativa. Questa acquisizione fa di Dazn il leader dell'intrattenimento sportivo in Australia - un mercato altamente attrattivo - e allo stesso tempo espande la propria impronta globale, consolidando il proprio ruolo come destinazione di riferimento globale dello sport. L'aggiunta di Foxtel a Dazn porta i ricavi proforma del Gruppo a 6 miliardi di dollari e fornisce contenuti aggiuntivi, competenze e opportunità di espansione per accelerare la traiettoria di crescita di Dazn. Foxtel è una delle principali società di media australiane, con 4,7 milioni di abbonati che beneficeranno dell'ampio portafoglio di contenuti sportivi, della tecnologia della piattaforma e della portata globale di Dazn. Dagli inizi come innovatore della pay-TV australiana, Foxtel si è evoluta fino a diventare un leader digitale e dello streaming nello sport e nell'intrattenimento, e la transazione con Dazn la porta a espandersi come azienda digitale focalizzata sullo streaming. Foxtel manterrà il suo carattere locale, guidato dal ceo Patrick Delany e dal suo team di gestione di livello mondiale. Dazn, piattaforma di streaming sportivo con una portata veramente globale, è impegnata a far crescere l'audience globale degli sport nazionali australiani nei 200 territori in cui è disponibile.

Dazn e un mercato chiave

Secondo i termini della transazione, News Corp e Telstra diventeranno azionisti di minoranza di Dazn, consentendo loro di mantenere una partecipazione in Foxtel. Shay Segev, chief executive officer di Dazn, dichiara: «Gli australiani guardano più sport di qualsiasi altro paese al mondo, il che rende questo accordo un'opportunità incredibilmente entusiasmante per Dazn, quella di entrare in un mercato chiave, segnando un altro passo nella strategia a lungo termine del brand volta a diventare la destinazione di riferimento globale dello sport. Foxtel è un'azienda di successo che ha subito una notevole trasformazione digitale negli ultimi anni, e siamo fiduciosi che la nostra portata globale e l'incessante ricerca dell'innovazione continueranno a far progredire l'azienda e a garantirne il successo a lungo termine».

«Siamo impegnati a sostenere e investire nei servizi televisivi e di streaming di Foxtel, sia nello sport che nell'intrattenimento, utilizzando la nostra tecnologia leader a livello mondiale per migliorare ulteriormente l'esperienza visiva dei clienti. Ci impegniamo, inoltre, a utilizzare la nostra portata globale per esportare gli sport australiani più popolari in nuovi mercati in tutto il mondo e continueremo anche a promuovere gli sport femminili e quelli che hanno ancora poca visibilità. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto con Patrick Delany e il suo team, così come con News Corp e Telstra in qualità di azionisti di Dazn, per realizzare la nostra ambiziosa visione del futuro dell'intrattenimento sportivo», conclude Segev.

Siobhan McKenna, chairman di Foxtel, ha dichiarato che l'accordo con Dazn rappresenta un riconoscimento internazionale della trasformazione di Foxtel da operatore storico di pay tv a leader nel settore dello sport e dell'intrattenimento digitale e in streaming: «Negli ultimi sette anni il team di Foxtel, con il forte sostegno di News, ha realizzato una straordinaria svolta in un ambiente intensamente competitivo».

Patrick Delany, ceo del Gruppo Foxtel, commenta: «L'annuncio di oggi è un'evoluzione naturale per il Gruppo Foxtel, che negli ultimi cinque anni ha reinventato l'azienda come la più dinamica società di streaming, in Australia, guidata dalla tecnologia. Kayo e Foxtel offrono agli appassionati di sport australiani l'accesso ai migliori spettacoli e sport australiani e internazionali, tra cui Afl, Nrl e Cricket, con 4,7 milioni di abbonati». Delany aggiunge: «Siamo entusiasti dell'impegno di Dazn nel mercato australiano. Sono esperti nel settore dei media sportivi e possono svolgere un ruolo significativo nel supportare Foxtel nella crescita delle sue capacità di streaming, offrendo ai clienti un servizio migliore e più ampio per quanto riguarda l'intrattenimento, le notizie e lo sport. È un'accoppiata perfetta, mentre guardiamo alla prossima fase di crescita».

«Siamo grati del sostegno che News Corp ci ha dato mentre riprogettavamo il futuro di Foxtel. Nel 2019, quando abbiamo unito Foxtel e Fox Sports, molti si sono interrogati sul nostro futuro. Dopo aver lanciato Kayo nel 2019 e Binge nel 2020, oggi siamo il più grande streamer australiano di sport e intrattenimento, abbiamo stabilizzato la nostra base Foxtel e lanciato Hubbl per aiutare i consumatori a trovare tutti i contenuti in streaming che amano in un unico posto. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza il sostegno e l'incoraggiamento di News Corp», conclude Delany.