Il nostro Gian Paolo Ormezzano e l’eredità più preziosa: l’umiltà

Che fosse un Grande lo sanno tutti. E pure che scriveva da dio, che aveva un senso cronistico superiore, che ha saputo raccontare quasi un secolo di sport in modo sia preciso che appassionante (e - fidatevi - non è mica facile unire le due cose). Tutto questo non c’è bisogno di ripeterlo o spiegarlo. Piuttosto posso condividere l’esperienza personale della sua umiltà. Nell’estate del 1997 ero a Tuttosport come stagista e GPO arrivava e chiedeva a me o alla collega Erbì di accendergli uno dei computer liberi e se, «per cortesia», potevamo «mettergli su il foglio bianco», ovvero aprire un file vuoto di Word. Da quel momento era autonomo e nel tempo in cui un giornalista normale scrive un trafiletto, lui vergava un pezzone, ovviamente di altissima qualità.

A quel punto chiedeva di aiutarlo a inserirlo nel sistema editoriale e iniziava a girare gioviale per le scrivanie, chiacchierando, spendendo battute e raccontando aneddoti, che ascoltavamo incantati, perché lui era Gian Paolo Ormezzano, l’uomo che aveva vissuto e scritto tutto quello che sognavamo vivere e scrivere noi. Quella stessa estate venne mandato ad Atene per i Mondiali di Atletica, insieme ad altri due inviati di Tuttosport. Da lì spediva una gustosa rubrica quotidiana (Ateon), cronache e pezzi, tutti di livello ormezzaniano e a velocità ormezzaniana. All’epoca, senza Internet, tra le incombenze degli inviati c’era anche quella della trascrizione dei risultati, corvée noiosa dalla quale uno come Ormezzano poteva sottrarsi senza che nessuno se ne adontasse.

E, invece, spesso il file, con classifiche e ordini di arrivo delle gare, arrivava dalla sua sigla preceduto da una telefonata («Ho finito di scrivere prima, così ho battuto i risultati, guarda se sono arrivati per favore»). Per chi, come il sottoscritto, iniziava in quei mesi a fare il mestiere sul serio è stata una delle lezioni più importanti della vita professionale. Non importa se hai scritto libri su cui gli altri studiano lo sport, non importa se sei stato un grande direttore o se sei un giornalista fenomenale: se ci sono i risultati da battere, si battono i risultati, con lo stesso impegno con cui si è scritto l’editoriale. Ormezzano non ha trascorso la vita invano e ci ha lasciato una poderosa eredità da cui imparare tanto per svolgere meglio questo mestiere, ultimamente malconcio. In questo prezioso scrigno che dovremmo saccheggiare un po’ tutti c’è anche l’umiltà.