Sport e Salute traccia la rotta per lo sport del futuro con Sestante e Illumina

Una visione nuova. Un’azione necessaria per lo sport in Italia. Il tutto attraverso le lenti di “Sestante”, il nuovo progetto di Sport e Salute che indica la rotta da seguire per il futuro di tutto il movimento sportivo. L’obiettivo passa anche dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare nella disponibilità di Sport e Salute che oggi, nei suoi 131 immobili in 105 città, ospita le sedi nazionali e locali dei vari organismi sportivi. L’idea è quella di trasformare le sedi in luoghi accessibili ai cittadini e dove si possa creare senso di comunità e appartenenza.