Dai Giochi al tentato omicidio: ex sciatrice olimpica spara al vicino di casa

TORINO - È l'ex sciatrice olimpica Vera Schenone, 84 anni, la donna che oggi pomeriggio ha sparato diversi colpi di pistola al vicino di casa, Stefano Milanese, 53 anni, ferendolo gravemente. L'episodio si è verificato in via Cantamerla a Moncalieri, nel Torinese. Intorno alle 14.30, al culmine di una lite per problemi di vicinato, la donna sarebbe entrata negli spazi di pertinenza del vicino sparando (con la pistola regolarmente detenuta dal marito) contro di lui tre colpi all'addome e al torace.

Il ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Molinette di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita. La pensionata è stata portata dai carabinieri in caserma per essere sentita insieme alle altre persone che erano presenti in quel momento in strada Cantamerla, nella zona precollinare di Moncalieri, quasi al confine con il Comune di Torino dove è avvenuta la tragedia. I carabinieri stanno ascoltando anche la compagna dell'uomo ferito come testimone di quanto accaduto.