Banca del Fucino, Maiolini: “Puntiamo ancora a rafforzare il nostro business”

Sono circa 90 i milioni di euro pagati da Banca del Fucino a Mcc per l'acquisto della Cassa di Risparmio di Orvieto (Cro). Offerta ritenuta adeguata a valorizzare l'azione di risanamento che il ceo di Banca del Fucino, Francesco Maiolini spiega così a Milano Finanza: "Non abbiamo acquistato una banca in crisi. Ma ci fa piacere che la nostra proposta sia stata preferita anche per i contenuti industriali, come il mantenimento dell’autonomia, del marchio e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali". Soddisfatto Maiolini che dalla somma dei due istituti Fucino e Orvieto valuta già un prodotto bancario complessivo che supera i 10 miliardi, evidenziando gli aspetti chiave della contiguità territoriale e della forte complementarità delle due banche in termini di prodotti e di clientela di riferimento.