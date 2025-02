Nastri d’Argento, tra i finalisti anche "Maestro. Il calcio a colori di Tommaso Maestrelli"

ROMA – C’è anche il film documentario “Maestro. Il calcio a colori di Tommaso Maestrelli” tra i finalisti dei Nastri d’Argento. Il documentario prodotto da Groenlandia e Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Intrattenimento Day Time, Rai Teche, Corriere dello Sport e Società Sportiva Lazio, è stato selezionato per l’importante riconoscimento cinematografico. “Maestro” è nella “Cinquina speciale” dedicata a “Il racconto dello sport”. Grande entusiasmo da parte di Angelo Mellone , direttore di Rai Intrattenimento Day Time, che ha espresso tutta la sua soddisfazione, sottolineando come questo lavoro rappresenti un perfetto esempio di narrazione popolare del mondo sportivo.

Il documentario su Maestrelli ai Nastri d’Argento: le parole degli autori e registi

Francesco Cordio e Alberto Manni, autori e registi del documentario, hanno commentato con emozione la candidatura: “Siamo molto felici e onorati che il nostro film su Tommaso Maestrelli sia stato selezionato nella cinquina dei Nastri d’Argento. Ci teniamo a ringraziare il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani per questa prestigiosa candidatura che vogliamo condividere con tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del film. A cominciare da Groenlandia, Luce Cinecittà e Rai Intrattenimento Daytime che sin da subito hanno creduto in questo progetto, permettendoci di raccontare la storia di un uomo straordinario, che ha saputo lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio e nella vita di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo”.

Il documentario su Maestrelli su RaiPlay

“Maestro”, dopo essere stato presentato in anteprima all’ultima Festa del Cinema di Roma, dove ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, è ora è disponibile in streaming gratuito su RaiPlay. Attraverso immagini d’archivio, testimonianze e una narrazione coinvolgente ed emozionante, il documentario ci accompagna in un affascinante viaggio attraverso l’Italia del Novecento, per raccontare la vita di un uomo che ha rivoluzionato il modo di pensare e giocare al calcio. Un underdog capace di vincere uno storico scudetto rompendo il dominio degli squadroni del nord con un gioco scintillante che fece innamorare l'Italia del pallone. Come tecnico è stato certamente uno dei principali artefici del gioco moderno. Il primo a proporre nel nostro Paese il calcio totale. Una vera e propria rivoluzione tattica che portò il colore nel calcio catenacciaro in bianco e nero dei primi anni Settanta. Ma il film non si limita alla parte sportiva e approfondisce anche le vicende più personali di Tommaso Maestrelli, a cominciare dalla lotta partigiana in Jugoslavia che lo vide protagonista nella guerra di liberazione della Dalmazia dai nazisti. Un ritratto a tutto tondo che ci permette di comprendere appieno il valore di quest’uomo dal sorriso gentile, che ha lasciato dietro di sé solo amore, gratitudine e rispetto.