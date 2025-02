Alberto “Naska” Fontana al GT4 European Series 2025. Il pilota torinese finanzia la partecipazione con un fundraising

Alberto “Naska” Fontana ci riprova. Dopo il successo di quella dello scorso anno, anche per il 2025 il pilota torinese lancia una raccolta su GoFundMe per correre il GT4 European Series, uno dei campionati più prestigiosi e difficili al mondo.

“Dopo 16 anni di lavoro, finalmente questo sogno è diventato realtà. Quest'anno, nel 2025, correrò con 52 auto in griglia, 104 piloti, piste da Formula 1”, scrive.

“L'auto - spiega - sarà la Lotus Emira GT4 e il mio compagno di squadra Stefano D'Aste”.

“Tutto il campionato -aggiunge - sarà raccontato e mostrato gratuitamente sul canale Youtube ‘Alberto Naska’ nella serie di video ‘Racing Is Life’ che uscirà dopo ogni gara. L'intera serie è autoprodotta, con un budget minuscolo. Questa pagina è un modo per dire grazie per i contenuti che produciamo e aiutarci a sostenere la serie e il campionato”.

Il pilota precisa infine che tutto il budget raccolto sarà interamente investito nel racing per poter competere al meglio in questo campionato europeo.