Il Guerin Sportivo Extra celebra le donne dello sport italiano

In una giornata speciale come quella dell'8 marzo, non potevamo non celebrare le donne che con le loro vittorie hanno già scritto la storia dello sport italiano. E abbiamo deciso di farlo con un nuovo numero Guerin Sportivo Extra, in edicola domani con il quotidiano, dedicato alle nostre “prime donne”, quelle che hanno emozionato i cuori di noi appassionati sportivi in diverse discipline.