Fondazione LAPS ribadisce la correttezza del suo operato e quello del presidente Lapo Elkann

Respingendo qualsiasi accusa e ricostruzioni parziali e fuorvianti, Fondazione ricorda che, sin dalla sua nascita nel 2016, ha contribuito a sostenere numerose iniziative benefiche, sia direttamente che indirettamente, anche grazie al determinante apporto di risorse personali del suo fondatore Lapo Elkann. Quest’ultimo dal 2020 ha versato personalmente nelle casse della Fondazione LAPS oltre 1 milioni di euro per sostenere cause benefiche.

- In merito all’articolo pubblicato da La Verità in data 16 marzo 2025, la Fondazione Libera Accademia Progetti Sperimentali - LAPS ribadisce con fermezza la correttezza del proprio operato e di quello del suo presidente Lapo Elkann sotto ogni profilo, riservandosi ogni azione necessaria a tutela dei propri diritti, nonché all’onorabilità dell’immagine della Fondazione e dei suoi rappresentanti.

L’articolo si inserisce nel contesto di una azione giudiziaria avviata da un ex collaboratore, il cui rapporto contrattuale era giunto a naturale scadenza, verso la quale la Fondazione si difenderà nelle sedi opportune.

Prima di tale azione giudiziaria il collaboratore ha, infatti, rivolto richieste economiche sproporzionate e prive di basi concrete, quantificate in un importo pari a 5 milioni di euro accompagnate dalla minaccia di diffusione alla stampa di notizie e documenti della Fondazione in caso di non accoglimento delle sue richieste. I comportamenti dell’ex collaboratore sono stati oggetto di una formale diffida legale con cui si intimava lo stesso dal non reiterare condotte illegittime.

La Fondazione e il suo presidente Lapo Elkann difenderanno in ogni sede la correttezza del proprio operato. I comportamenti dell’ex collaboratore sono attualmente oggetto di valutazione, anche sotto il profilo della loro rilevanza penale, da parte dei consulenti legali della Fondazione.

Fondazione LAPS e il suo presidente Lapo Elkann andranno avanti a sviluppare iniziative benefiche nell’esclusivo interesse dei più fragili.