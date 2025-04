SAFE celebra la sin-Energia con lo Sport alla Camera dei Deputati

Un ponte tra sport ed energia per valorizzare il talento, la disciplina, la determinazione per il raggiungimento di sfidanti obiettivi. La Cerimonia di apertura della XXVI edizione del Master SAFE in Gestione delle Risorse Energetiche ha riunito istituzioni, aziende e giovani talenti per discutere le sfide della transizione energetica e non solo. L'evento è stato aperto dal Presidente SAFE, Raffaele Chiulli, che ha sottolineato come lo sport e l'energia siano entrambi motori di cambiamento e innovazione. "La transizione energetica, come lo sport, richiede preparazione, resilienza e capacità di adattamento. Solo attraverso il talento, la formazione e il lavoro di squadra riusciremo a vincere le sfide di questo epocale cambiamento," ha dichiarato il Presidente Chiulli. A seguire, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha ufficialmente inaugurato il Master, evidenziando l'importanza di investire nella formazione e nelle competenze per affrontare il futuro dell’energia. "La transizione energetica non è solo una questione tecnologica, ma anche di cultura e leadership per rendere il sistema più sostenibile e competitivo," ha dichiarato il Ministro. La Cerimonia ha inoltre ospitato il workshop "Watt’s Next? Energia, sostenibilità e digitalizzazione al centro della rivoluzione", un momento di confronto per analizzare le sfide e le opportunità della transizione energetica. Durante il workshop, leader aziendali e rappresentanti istituzionali hanno discusso l’impatto delle nuove tecnologie e dei modelli di business emergenti nel percorso verso un sistema energetico più sostenibile e resiliente. Con lo stesso spirito di eccellenza e determinazione, SAFE ha conferito un riconoscimento al merito a Pino Maddaloni, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sidney. Campione dentro e fuori dal tatami, esempio di dedizione e tenacia, Maddaloni incarna quei valori di impegno, leadership e resilienza che SAFE promuove nei suoi percorsi formativi. SAFE Ambassador e discente del corso SAFE di alta formazione "Execution - Getting the Right Things Done", Pino Maddaloni ha voluto condividere con i partecipanti un messaggio motivazionale: "La strada verso il successo è fatta di sacrifici, ma anche di passione e coraggio. Nello sport come nell’energia, chi si ferma è perduto: bisogna sempre guardare avanti, con determinazione e spirito di squadra." Con questo evento, SAFE inaugura la XXVI edizione di un percorso formativo d’eccellenza, che prepara i professionisti di domani a guidare la transizione energetica con le competenze e il mindset di un vero leader. Perché, come insegna lo sport, le grandi sfide si vincono con preparazione, visione e capacità di adattarsi ai cambiamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA