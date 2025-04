La Nazionale Italiana di Hockey Subacqueo lancia una raccolta per tentare la qualificazione ai prossimi mondiali

La Nazionale Italiana di Hockey Subacqueo ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per tentare di qualificarsi ai prossimi mondiali, che si terranno a Dordrecht, in Olanda. “Siamo dodici atleti e un coach che ogni giorno si allenano con passione per portare l’Italia ai vertici di questo sport. Le prossime trasferte - scrivono - sono cruciali: ci giochiamo l’accesso al prossimo mondiale. Ci alleniamo duramente da anni per questo obiettivo, ma i fondi a disposizione non bastano”. “Purtroppo - spiegano - è anche per questo che l’Italia, da troppo tempo, fatica a farsi valere a livello internazionale”. “Ora - si legge - abbiamo l’occasione di cambiare le cose - ma abbiamo bisogno del tuo aiuto! Anche un piccolo contributo può fare la differenza”.

