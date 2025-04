Faccende Complicate, seconda stagione. Dal 10 aprile in esclusiva su RaiPlay 

TORINO - “Più di un normale programma, poco meno di un bel film”, così Valerio Lundini definisce la seconda stagione di Faccende Complicate, dal 10 aprile in esclusiva su RaiPlay. Dieci nuove puntate in cui, in uno stile inconfondibile e con il suo punto di vista mai scontato, il comico e conduttore romano incontra persone comuni, personaggi noti, e testimoni di varie “faccende complicate”, con l’intento di presentare storie di interesse sociale, trovare soluzioni e proporre finali di puntata inaspettati.

Faccende Complicate, i commenti

“Con Faccende Complicate Valerio Lundini va alla scoperta di storie, in bilico tra il vero e il surreale, che parlano con sottile ironia di quello che siamo, mostrando le contraddizioni del nostro tempo - sottolinea Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali -. Una narrazione originale, informale e avvincente per un pubblico che ama divertirsi ed essere sorpreso”. “Sono molto orgogliosa di aver prodotto la nuova esilarante stagione di Faccende Complicate – rivela Simona Ercolani, amministratrice delegata e direttrice creativa Stand by me -. La chiave, di fronte a un talento così grande, è sempre quella di lasciargli assoluta libertà creativa. Il risultato è una serie unica, con uno stile inconfondibile, fuori dagli schemi e con la capacità - tipica di Lundini - di innovare il linguaggio televisivo ogni volta in modo sorprendente”.

“Faccende Complicate” è un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Simona Ercolani per Stand by Me, interpretato diretto e scritto da Valerio Lundini. Scritto con Andrea Cancellario, Luigi Cruciani, Matteo Tiberia, Daniele Titta. A cura di Davide Acampora, produttrice esecutiva Stand by Me Giorgia Rossi Tani, delegato Rai Lorenzo Davanzati Forges.