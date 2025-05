“Gioco di squadra”: giovani avvocati e detenuti in campo insieme a Rebibbia

Il progetto, nato nel contesto del Coordinamento regionale AIGA Lazio, promosso da Elisabetta Cucciniello, Referente dell’Osservatorio sulle Carceri della Regione Lazio, e Fabiola Rossi, Coordinatrice regionale AIGA Lazio, ha visto disputarsi partite di calcio in diversi istituti penitenziari della Regione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il valore dello sport come strumento di dialogo e reinserimento, offrendo ai detenuti l’opportunità di vivere un momento di normalità e relazione con l’esterno. Lo sport, soprattutto in contesti difficili come quello carcerario, può rappresentare un veicolo potente di rieducazione, rispetto delle regole e riscoperta della fiducia in sé stessi e negli altri.

A rappresentare la Sezione di Roma di AIGA erano presenti la Presidente Giulia Guagliardi, la Referente ONAC regionale, Elisabetta Cucciniello, il segretario Giulia Tomassini, il tesoriere Anna Napoli, la Consigliera Marta Cavallo.

In campo, per la squadra degli avvocati, sono scesi: Giuseppe Murone, Marco Gabriele, Andrea Fatiga, Damiano Francesco Pujia, Ettore Colelli Riano, Filippo Napoli, Francesco Comandini, Gianmarco Lettieri, Giuseppe Azzaro, Mario Ceravolo, Mattia Ceravolo e Simone Savino.

Ha preso parte all’iniziativa anche il Garante dei detenuti della Regione Lazio, Prof. Stefano Anastasia, che ha voluto testimoniare, con la sua presenza, l’importanza di attività che possano aprire spazi di umanità e crescita all’interno degli istituti di pena.

Un ringraziamento speciale va alla Direttrice del carcere, D.ssa Mascolo, e al Direttore Sportivo della SS Lazio, Angelo Fabiani, che ha donato all'istituto 4 palloni da calcio ufficiali e una maglietta autografata dai giocatori della Lazio.

Il direttore ha ricordato l'importanza della diffusione fra la popolazione reclusa dei principi che sottendono alla cultura sportiva e ha ricordato l'impegno sociale della S.S. Lazio tramite l’accordo di collaborazione firmato con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nel 2024, finalizzato a coinvolgere i detenuti nello svolgimento di attività sportive e, insieme, a migliorare la socializzazione all’interno degli istituti.

Le magliette della squadra avvocati sono state sponsorizzate dalla società ERREBIAN, che ringraziamo per il loro fondamentale supporto e per aver creduto nel valore di questo progetto.

A ricordare il senso più profondo della giornata, le parole del capitano della squadra dei detenuti: “Giocare con persone che vengono dall’esterno è come aprire una finestra a metà”.