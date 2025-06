I campioni dello sport in campo per la donazione del sangue e per i sani stili di vita

Ha preso il via in occasione del 14 giugno, Giornata mondiale del donatore di sangue, il progetto di podcast per promuovere la cultura del dono “Campioni per la salute”. Nel corso di dieci puntate, promosse dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro nazionale sangue, i grandi campioni dello sport affiancati da medici ed esperti parleranno del valore della donazione del sangue ma anche di stili di vita sani e attivi a partire dalla loro esperienza personale. Ha aperto la serie di video, condotti dalla giornalista e conduttrice televisiva Simona Branchetti, l’ex campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino. Interverranno nelle altre puntate: Gilles Rocca , ex calciatore, attore e regista romano, Domitilla Picozzi, attaccante del Setterosa e capitano della SIS Roma; Amaurys Perez, vice campione olimpico di pallanuoto; Marco Amelia, allenatore di calcio; Sofia Bruscoli, showgirl italiana ed ex pattinatrice; Alessandro Graziani, pallavolista Lega Volley serie A; Mata Maxime Esuite Mbanda, rugbista; con Emanuele Bruno, campione di Judo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA