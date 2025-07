Studenti e Federmoto: l'accordo li porta in pista a Vallelunga

TORINO - Gli studenti e le studentesse della 24ª edizione del Master in Marketing e Management dello Sport dell'Università di Roma Tor Vergata e del Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media , diretti dalla prof.ssa Simonetta Pattuglia , nel weekend del 28 e 29 giugno, hanno avuto l'opportunità unica di immergersi nel dinamico mondo degli eventi sportivi con una visita all’Autodromo Vallelunga durante il Campionato Italiano Velocità. Un’esperienza sul campo importante e perfettamente in linea con l’approccio pratico dei Master, rinomati per il loro approccio che combina lezioni frontali, esercitazioni pratiche, laboratori e project work, mirando a formare giovani professionisti in grado di rispondere alle esigenze manageriali sempre più complesse dell’attuale media e sport business e ad arricchire o aggiornare le competenze di professionisti già avviati al mondo del lavoro. Un contesto in cui la visita a Vallelunga si inserisce perfettamente, offrendo agli studenti una prospettiva privilegiata su aspetti gestionali, organizzativi, mediatici e relazionali, e amministrativi del settore sportivo, permettendo loro, per un giorno, di osservare da vicino la complessità gestionale e organizzativa di un evento motoristico di portata nazionale, vivendolo dal suo "dietro le quinte", partecipando a un'attività esclusiva in pista e conoscendo gli sponsor Dunlop (title sponsor) e Bardahl. Ad accompagnarli nelle varie parti della giornata, che hanno previsto anche visite alle aree adibite a sala stampa, direzione gara, podio, partenza della gara, regia, camion tv e paddock, sono stati gli ex alumni dello stesso Master Dario D’Agostino , attuale responsabile marketing e comunicazione della Federazione Motociclistica Italiana e Daniele Mariotti , anche lui nell’ufficio marketing Fmi dal novembre 2024: oltre a essere vere e proprie “guide”, la loro presenza è stata indispensabile per offrire agli studenti un inquadramento manageriale dell’intera esperienza. Non solo visite: un momento saliente della visita è stata l'attività esclusiva in circuito premio per il gruppo che ha realizzato la migliore presentazione durante un laboratorio pratico del Master tenuto da Dario D’Agostino il 10 giugno scorso. I vincitori hanno avuto l'emozionante possibilità di coronare la giornata, fondendo così l’apprendimento teorico all’adrenalina del motorsport vissuta in prima persona, effettuando un giro della pista a bordo di un’auto guidata da piloti professionisti.

Pattuglia e la formazione dei giovani



La professoressa Simonetta Pattuglia, direttrice del Master, ha sottolineato l'importanza di tali iniziative: «Continuiamo con passione a perseguire la nostra mission di formare giovani professionisti in grado di rispondere alle esigenze manageriali sempre più complesse dei media e dello sport business ed arricchire o aggiornare le competenze di professionisti già avviati al mondo del lavoro. L’expertise dei docenti accademici e l’altissimo livello dei manager, provenienti da grandi realtà nazionali ed internazionali, offrono inoltre ai nostri studenti un canale preferenziale verso le organizzazioni mediatiche e sportive e le imprese del settore». Ha aggiunto che: «I nostri Master di settore offrono un ventaglio di possibilità ampio e in continuo sviluppo e personalizzazione, anche secondo gli interessi e le preferenze degli iscritti, tenendo conto di tutte le industry della filiera mediatica e sportiva e i loro risvolti in attività rivolte ai diversi pubblici, alle imprese, alle istituzioni».



Informazioni sul Master in Marketing e Management dello Sport Tor Vergata: il Master in Marketing e Management dello Sport dell’Università di Roma Tor Vergata, giunto alla sua 24ª edizione, è un percorso formativo di eccellenza che si articola in 8 mesi di lezione suddivisi in 10 moduli didattici, seguiti da uno stage curriculare di tre-sei mesi presso realtà del settore. Il corso non si concentra solo su marketing e comunicazione, ma grazie alla sua impostazione manageriale e al focus su aspetti gestionali, organizzativi e amministrativi, apre numerosi sbocchi occupazionali. Questi includono ruoli nel marketing, nelle sponsorizzazioni, nella comunicazione (anche digitale), nell'organizzazione, pianificazione e controllo, nella gestione amministrativa e dell'impiantistica, e nell'innovazione competitiva, sia in società sportive professionistiche e dilettantistiche, istituzioni pubbliche, organizzazioni di eventi, centri per la pratica sportiva, agenzie specializzate nei servizi sportivi, sia in imprese produttrici di beni collegabili allo sport. Dei circa 350 studenti formati nelle varie edizioni, una buona parte ha raggiunto posizioni di rilievo in aziende e federazioni sportive.

Tutto sul Master di Tor Vergata



Informazioni sul Master di Primo Livello in Economia e Management della Comunicazione e dei Media: il Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, giunto alla 23ª edizione, forma esperti con una visione completa della comunicazione, del marketing e dei media. Risponde alla nuova rivoluzione industriale affrontando tematiche economiche, manageriali, giuridiche e tecnologiche, e si attualizza continuamente. Approfondisce l'analisi delle attività di marketing e comunicazione in grandi imprese, consulenza, editoria, tv, cinema, web, arte, spettacolo dal vivo e nuove tecnologie. Si rivolge a giovani laureati e a Executive che desiderano specializzare o arricchire le proprie competenze.

Il Master è articolato in 11 moduli, con il 70% delle lezioni tenute da esperti manager del settore. L'approccio è teorico-pratico e blended language (italiano e inglese), includendo progetti, eventi e workshop. L'elevato tasso di placement ne conferma il successo: il 51% dei masterizzandi lavora in marketing e comunicazione.