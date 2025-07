BIG! - Premio Francesco di Giacomo: le finali l'11 e 12 luglio a Zagarolo  

L’11 e il 12 luglio a Zagarolo, nello splendido Giardino Pensile di Palazzo Rospigliosi, si terrà la prima edizione del BIG! – Premio Francesco Di Giacomo, nato per rendere omaggio all’indimenticabile voce del Banco del Mutuo Soccorso, una delle figure più amate e significative della musica italiana, e per dare spazio a formazioni capaci di distinguersi per originalità, creatività e coerenza artistica con l’universo musicale e poetico di Francesco.