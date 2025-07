Serse Cosmi e Giovanni Guidi in Solo Coppi temo

Nella magica atmosfera del Parco del Castello di San Cristoforo (AL) , un viaggio tra calcio, vita e musica con lo spettacolo Solo Coppi temo che porta sul palco il celebre allenatore Serse Cosmi accompagnato dal pianista jazz Giovanni Guidi , per un racconto intimo e coinvolgente che attraversa la sua vita, la sua carriera e il suo sguardo controcorrente sul mondo dello sport e della società, alle 21 di Giovedì 24 luglio.

Non solo una narrazione sportiva, ma un viaggio emozionale tra successi, sfide e valori: Cosmi si racconta con passione e autoironia, condividendo con il pubblico il rapporto con il padre, la strada percorsa dalla provincia fino ai grandi palcoscenici del calcio e il suo modo autentico di vivere lo sport. Attraverso parole, immagini e un suggestivo intreccio musicale tra pianoforte, elettronica e pop, lo spettacolo diventa un’esperienza unica, capace di emozionare e far riflettere.

Scritto e diretto da Alessandro Riccini Ricci, Solo Coppi temo segna l’esordio teatrale di Serse Cosmi. Un racconto che si sviluppa tra memoria e presente, con uno sguardo rivolto al futuro e un messaggio speciale dedicato ai giovani. Ad arricchire la serata, la partecipazione straordinaria di Giovanni Guidi, pianista jazz di fama internazionale. Con il suo talento e le sue contaminazioni musicali che spaziano dal jazz all’elettronica, Guidi accompagnerà Cosmi in un dialogo sonoro che darà ulteriore profondità al racconto.

Serse Cosmi è uno degli allenatori più iconici del calcio italiano. Ha lasciato il segno su panchine come quelle di Perugia, Livorno, Siena e Crotone, distinguendosi per il suo carattere autentico e la sua capacità di andare oltre gli schemi del mondo calcistico. Oltre alla carriera sportiva, è scrittore, commentatore e voce autorevole del progetto Radio TV Serie A con RDS, impegnato in progetti culturali e teatrali che ampliano il suo percorso di comunicatore.

