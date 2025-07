Diventare più alti è una realtà: lo dice la scienza, ecco l'allenamento che serve

Negli ultimi anni il Pilates ha vissuto una nuova ondata di popolarità, guadagnandosi un posto d’onore tra gli allenamenti più apprezzati non solo per i benefici su forza e flessibilità, ma anche per un effetto collaterale sorprendente: far sembrare più alti. Secondo esperti e studi scientifici, questa disciplina, basata su movimenti controllati e consapevoli, è in grado di migliorare significativamente la postura. Rafforzando e allungando i muscoli del core e della colonna vertebrale, il Pilates contribuisce infatti a ridurre la compressione spinale e le curvature anomale, come la cifosi dorsale (la tipica gobba) e la lordosi lombare accentuata. Il risultato? Un portamento più eretto e slanciato, che può far guadagnare fino a 2,7 centimetri in altezza apparente.