Stramaccioni versione Baywatch: salvato due ragazze che stavano annegando

BAIA DI SFINALE (Puglia) - Un intervento coraggioso, ai limiti della disperazione ma provvidenziale per salvare la vita di due ragazze di Bolzano di 17 e 19 anni. Protagonista della vicenda è Andrea Stramaccioni, allenatore di calcio, ex Inter, in vacanza nei giorni scorsi sul Gargano. Stramaccioni era in un momento di relax in spiaggia, nella baia di Sfinale, tra Peschici e Vieste, in provincia di Foggia, quando si è accorto, in seguito alla segnalazione di un bagnino, delle difficoltà in mare delle due ragazze. Con lo stesso bagnino è intervenuto immediatamente per scongiurare l'annegamento delle due, messe in salvo con non poche difficoltà. L'ex tecnico nerazzurro, attualmente commentatore televisivo, è stato premiato simbolicamente dai bagnini della guardia costiera con una maglia rossa

