Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: l'annuncio sui social

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez convoleranno a nozze. L’annuncio è arrivato direttamente dai social: la compagna dell’ex attaccante della Juventus ha pubblicato su Instagram una foto della propria mano con un vistoso anello di fidanzamento, accompagnata dalla frase inequivocabile: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas» («Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite»).

La storia d’amore tra il campione portoghese e la modella argentina è iniziata nel giugno 2016, a Madrid, all’interno di una boutique di lusso dove Georgina lavorava come assistente alle vendite. «È stato un momento da click immediato», ricordò tempo dopo Ronaldo, allora giocatore del Real Madrid. Un secondo incontro, durante un evento legato a un altro marchio, diede il via alla relazione.