Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: l'annuncio sui social

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez convoleranno a nozze. L’annuncio è arrivato direttamente dai social: la compagna dell’ex attaccante della Juventus ha pubblicato su Instagram una foto della propria mano con un vistoso anello di fidanzamento, accompagnata dalla frase inequivocabile: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas» («Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite»).
La storia d’amore tra il campione portoghese e la modella argentina è iniziata nel giugno 2016, a Madrid, all’interno di una boutique di lusso dove Georgina lavorava come assistente alle vendite. «È stato un momento da click immediato», ricordò tempo dopo Ronaldo, allora giocatore del Real Madrid. Un secondo incontro, durante un evento legato a un altro marchio, diede il via alla relazione.
I momenti più importanti
Nel 2017 Rodríguez entra ufficialmente nella vita privata di CR7, assumendo anche un ruolo materno nei confronti dei figli nati prima della loro unione. Nello stesso anno, a novembre, nasce Alana Martina, la loro primogenita. Negli anni successivi Georgina segue Ronaldo in tutti i suoi trasferimenti professionali: da Madrid a Torino, per l’avventura con la Juventus, a Manchester nella sua seconda avventure con lo United ed oggi in Arabia Saudita. Sempre al fianco del fuoriclasse portoghese, partecipa a eventi sportivi, di beneficenza e mondani, diventando una presenza costante nella vita pubblica del calciatore. Nel 2022 la coppia affronta uno dei momenti più difficili: Rodríguez rimane incinta di due gemelli, ma uno dei bambini muore poco dopo la nascita. L’altro, Bella Esmeralda, sopravvive e diventa la loro secondogenita. Oggi, dopo quasi un decennio insieme, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez si preparano a celebrare un nuovo capitolo della loro storia d’amore.