Skifidol Italian Brainrot, anteprima italiana a Magicland  

Dal 13 settembre e per tutti i weekend del mese, MagicLand diventerà il palcoscenico dell'anteprima assoluta italiana di Skifidol Italian Brainrot , il fenomeno virale che ha conquistato milioni di ragazzi in tutto il mondo.

Per la prima volta in Italia, i personaggi ufficiali di Skifidol Italian Brainrot prenderanno vita, animati e interattivi, pronti a scendere dal web per incontrare dal vivo i loro fan. Mascotte da toccare, abbracciare e con cui scattare foto.

In programma spettacoli live e meet & greet. Per tutti gli under 15 l’ingresso al parco sarà gratuito (a fronte di un adulto pagante) grazie a un coupon scaricabile dal sito ufficiale di MagicLand. Grazie alla collaborazione con Officina Comunicazione e Panini, ogni under 15 riceverà in omaggio un poster esclusivo con un personaggio inedito Skifidol Italian Brainrot, in uscita proprio a settembre. All’interno del parco sarà inoltre allestita un’area speciale dedicata allo scambio di figurine Panini Skifidol Italian Brainrot, insieme a figurine giganti pensate come photo opportunity per selfie e ricordi a tema.

Anche la mascotte storica del parco, Gattobaleno, sarà coinvolta nella festa trasformandosi in un Brainrot originale “Gattobaleno Cosmico”, perfettamente in linea con l’“Universo Psichedelico” Brainrot. Sarà inoltre presente uno Skifidol Italian Brainrot Menu ispirato all’evento. Le date dell'evento di Skifidol Italian Brainrot a Magicland sono le seguenti: 13, 14, 20, 21, 27, 28 settembre.