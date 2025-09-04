Giorgio Armani è morto: il re della moda e ultimo partner Juve aveva 91 anni

MILANO - È morto a 91 anni Giorgio Armani. A dare l'annuncio è l'azienda in una nota. "Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani - si legge - Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire".
La camera ardente di Giorgio Armani sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà del signor Armani, i funerali si svolgeranno in forma privata.
Armani nello Sport
L'impreditore e stilista aveva salvato dal baratro l'Olimpia Milano nel 2008 vincendo 6 scudetti e 4 Coppe Italia. Nel mondo dello sport, oltre all'Olimpia, Armani disegnò la divisa sociale del Piacenza (sua città Natale), è stato il main sponsor della Nazionale Italiana ai Giochi Olimpici e tutt'oggi sponsor tecnico del Napoli. Da quest'anno il prestigioso marchio aveva stretto una collaborazione con la Juventus con realizzazione di una selezione di abiti pensati per accompagnare i giocatori della prima squadra maschile in tutte le occasioni ufficiali fuori dal campo, durante le stagioni sportive 2025/2026 e 2026/2027.
Reazioni dal mondo
La notizia della morte dello stilista Giorgio Armani è sulle homepage dei principali siti internazionali: dall'emittente britannica Bbc, all'agenzia di stampa russa Tass. Anche l'emittente statunitense Cnn riporta la notizia, corredata da una foto dello stilista alla settimana dell'alta moda autunno-inverno 2023-2024 a Parigi. L'emittente francese Bfmtv sceglie di aprire la sua homepage con il ricordo dello stilista, mentre Le Figaro lo incorona come "l'ultimo imperatore della moda italiana". El Pais lo descrive come il "fondatore di una delle aziende di moda più influenti dell'ultimo mezzo secolo". La Bild lo definisce "icona della moda", mentre Rbc-Ucraina lo celebra come "il leggendario stilista italiano"