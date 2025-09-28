Carlo Sassi e Furio Focolari, addio all'inventore della Moviola e alla voce di Alberto Tomba

Lutto nel mondo del giornalismo. È morto a 95 anni Carlo Sassi , nato a Milano il 1 ottobre 1929, volto noto della della 'Domenica Sportiva' e successivamente di 'Quelli che il calcio' per aver 'portato' la moviola in tv con analisi e replay degli episodi arbitrali più discussi. Originariamente tifoso dell'Inter, è divenuto col tempo un sostenitore della Cremonese per l'amicizia con lo storico presidente grigiorosso Domenico Luzzara . La Rai "esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva. Pioniere dell’uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione. Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano".

Il cordoglio per Furio Focolari

L'associazione di categoria Giornalisti 2.0 esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Furio Focolari, giornalista sportivo di lungo corso, voce storica della Rai e di Radio Radio, spentosi oggi all'età di 78 anni dopo una lunga malattia: "Oggi piangiamo un collega che ha dedicato la sua vita al racconto dello sport. Ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia, ricordando non solo il professionista senza compromessi, ma soprattutto l'uomo capace di trasmettere emozione e passione a intere generazioni di ascoltatori e spettatori". Figura di spicco del giornalismo sportivo italiano, Focolari ha saputo raccontare con passione e autenticità le emozioni dello sport, dalle imprese di Alberto Tomba sulle piste di sci alpino alle grandi sfide calcistiche, fino al suo ruolo di opinionista apprezzato e seguito in radio. La sua voce e il suo stile diretto hanno lasciato un segno indelebile nel panorama dell'informazione sportiva. Con la scomparsa di Furio Focolari, il giornalismo sportivo perde una voce autentica e coraggiosa, ma il suo esempio continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha seguito e stimato.