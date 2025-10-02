Al Politecnico la giornata dello sport in collaborazione con il Cus Torino

- Si è svolta la Giornata dello Sport al Politecnico di Torino, una manifestazione organizzata dall’Ateneo in collaborazione con il CUS Torino (Centro Universitario Sportivo torinese). Negli spazi del Campus Ingegnerie di Corso Duca degli Abruzzi è stato possibile visitare i diversi corner sportivi e provare le attività proposte rivolte alla comunità studentesca e al personale dell’Ateneo. Presenti anche i Team studenteschi del Politecnico, con i loro prototipi, e una cargo bike per presentare il progetto SAMBA, che il Politecnico porta avanti con gli altri Atenei piemontesi e della Valle d’Aosta per promuovere il benessere psicofisico degli e delle studenti. Gli e le studenti hanno potuto praticare diverse attività sportive sul campo polifunzionale predisposto al centro del cortile dell’Aula Magna, su cui ci si può misurare in diverse discipline: volley, basket, calcio, badminton e pickleball. Alle 12 il vicerettore per la società, la comunità e per l'attuazione del programma del Politecnico Stefanoe il presidente del CUS Riccardohanno dato il via alla tredicesima edizione della Politour Run, la corsa podistica di 1 miglio tra i corridoi dell’Ateneo, insieme a Diego, senior sport manager del Politecnico, e alla presenza di Anna, campionessa italiana di corsa sui 5 mila metri e dottoranda in Ingegneria Informatica e dei sistemi al Politecnico di Torino, dove ha partecipato al programma Dual Career per studenti atlete. Nel pomeriggio, in un evento dedicato presso la Sala “Emma Strada” del Politecnico, sono state presentate le attività sportive del Politecnico di Torino. Questo momento è stato dedicato in particolare alla presentazione del programma Dual Career e delle Rappresentative sportive dell’Ateneo.

Il programma Dual Career, ideato per conciliare la carriera accademica con quella sportiva agonistica, è stato progettato per supportare coloro che sono studenti-atleti di alto livello durante tutto il percorso di studi universitari. Nel corso dell’evento sono stati presentati il nuovo regolamento del programma e il nuovo bando per la partecipazione, che uscirà a breve. Le nuove modalità di ammissione al programma prevedono la suddivisione dei e delle partecipanti in tre categorie (Gold, Silver e Bronze) con benefici stabiliti a seconda dei risultati accademici e del curriculum sportivo.