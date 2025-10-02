Al Politecnico la giornata dello sport in collaborazione con il Cus Torino

Il programma Dual Career, ideato per conciliare la carriera accademica con quella sportiva agonistica, è stato progettato per supportare coloro che sono studenti-atleti di alto livello durante tutto il percorso di studi universitari. Nel corso dell’evento sono stati presentati il nuovo regolamento del programma e il nuovo bando per la partecipazione, che uscirà a breve. Le nuove modalità di ammissione al programma prevedono la suddivisione dei e delle partecipanti in tre categorie (Gold, Silver e Bronze) con benefici stabiliti a seconda dei risultati accademici e del curriculum sportivo.
Le Rappresentative Sportive del Politecnico di Torino nascono nel 2018 e sono costituite da studenti e studentesse selezionati per partecipare in rappresentanza dell’Ateneo alle manifestazioni sportive a carattere universitario nazionali e internazionali nelle seguenti discipline sportive: calcio, canottaggio, volley, basket e tennis. Maggiori informazioni sulle modalità di adesione e sugli impegni sportivi delle rappresentative sono disponibili sul sito ufficiale di PoliTo Sporty Campus
Le parole di Sacchi e D'Elicio
“Un’altra grande giornata di sport al Politecnico – ha commentato Stefano Sacchi – È un grande piacere organizzare questo importante evento per la nostra comunità insieme al CUS, nostro partner da tanti anni, con cui vogliamo sempre di più promuovere la cultura e i valori dello sport all’interno e all’esterno dell’Ateneo. Oggi abbiamo presentato le attività sportive del Politecnico: un calendario di appuntamenti che ci accompagnerà nei prossimi mesi e che coinvolge gli studenti atleti e le studentesse atlete del programma Dual Career e tutti i membri delle nostre Rappresentative sportive, vanto per la comunità politecnica”.
“Il Politecnico di Torino torna a vivere lo sport come momento centrale della vita universitaria, ospitando un evento che rappresenta un punto di riferimento per l’intero panorama sportivo studentesco torinese – ha affermato Riccardo D’Elicio – Tra le attività in programma organizzate dal Centro Universitario Sportivo torinese spicca il ritorno della Politour Run, la corsa tra i corridoi dell’ateneo che contribuisce a rendere questa manifestazione davvero unica. Un ruolo simbolico è svolto anche dalla consegna della polo a studenti e studentesse, un gesto che rinnova ogni anno il senso di appartenenza alla comunità del Politecnico. Lo sport, del resto, è da sempre uno strumento fondamentale per creare inclusione, integrazione, amicizie e legami che durano nel tempo”.