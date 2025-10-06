One Piece, gli Hero Pop finalmente in edicola!

Con One Piece, l’avventura continua anche in edicola! La prima ondata porta con sé due leggende: Luffy, pronto ad allungarsi come nel cartone animato per raggiungere le edicole di tutta Italia, e Zoro, con le sue immancabili spade. Realizzati con dettagli unici, gli Hero Pop One Piece sono pensati per trasformarsi in veri tesori da collezione. Un’occasione imperdibile: non lasciarti sfuggire i tuoi eroi preferiti e inizia a costruire la tua collezione!