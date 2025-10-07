Squid Game conquista l’edicola!

Il fenomeno mondiale sbarca in edicola! Per la prima volta, la collezione ufficiale delle Card Squid Game debutta con due SPECIAL CARD ESCLUSIVE, disponibili solo con Tuttosport. La collezione completa è composta da 60 card + 2 esclusive, per rivivere tutta l’intensità e i personaggi iconici della serie che ha conquistato milioni di fan.
Il countdown è iniziato:
Venerdì 24 ottobre 2025 potrai ottenere la prima SPECIAL CARD ESCLUSIVA, in omaggio acquistando il quotidiano.
Venerdì 31 ottobre 2025 arriva la seconda SPECIAL CARD ESCLUSIVA, da non perdere.
Un’occasione imperdibile, a tiratura limitata, che porta nelle mani dei collezionisti tutta l’adrenalina e l’universo della serie cult più seguita al mondo. Chi ama Squid Game non potrà lasciarsi scappare questa sfida!