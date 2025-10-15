La potenza di Asgard arriva in edicola con Tuttosport

Dopo il successo dell’album ufficiale "Into the Marvel Universe", l’universo Marvel torna in edicola con una novità imperdibile. Sabato 18 ottobre, in omaggio con Tuttosport, arriva la prima Maxi Cartolina rara dedicata al regno leggendario di ASGARD, casa di Thor e degli dèi del tuono. Un oggetto da collezione, curato nei dettagli e in tiratura limitata, che inaugura la serie di Maxi Card Marvel. Un modo per portare con sé un frammento del potere mitico e dell’epicità che hanno reso

grande la saga. Chi ama la Marvel non potrà restare indifferente: la sfida dei collezionisti è appena cominciata.