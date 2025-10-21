Deliveroo, il tour nelle università italiane arriva a Torino

Milano, 21 ottobre. Il tour di Deliveroo nelle principali università italiane, che nel corso del mese di ottobre arriverà in quindici atenei di dieci diverse città, è questa settimana all’Università degli Studi di Torino. Partita da Milano a inizio mese, l’iniziativa della piattaforma dell’online food delivery per l’avvio dell’anno accademico ha già coinvolto tra le altre città anche Roma, Bologna e Firenze. In questa settimana nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre lo stand dell’azienda è al Campus Luigi Einaudi con attività di intrattenimento e distribuzione di gadget.

Il Pacco da Roo

Tra questi anche il “Pacco da Roo”, dove Roo è la forma abbreviata di Deliveroo: una box brandizzata che include oggetti utili e divertenti per lo studio, oltre ad un promemoria dei vantaggi di Deliveroo Students, il piano interamente dedicato a studenti e studentesse che, registrandosi a Deliveroo con le loro email universitarie, potranno avere gratuitamente per dodici mesi Deliveroo Plus Silver (e quindi consegne gratuite su alcuni ordini online). Il tour, pensato da Deliveroo per sostenere studenti e studentesse, una categoria che da sempre è tra le maggiori consumatrici di cibo a domicilio - spesso anche a causa degli impegni di studio e della distanza da casa -, si concluderà il 28 e 29 ottobre nelle città di Genova e Padova.