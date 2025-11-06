Tuttosport.com
Dazn rinnova la collaborazione con Carta Giovani Nazionale

Progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Politiche Giovanili, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia  tra i 18 e i 35 anni
3 min
dazn carta giovani
Dazn rinnova la collaborazione con Carta Giovani Nazionale
TORINO - Dazn, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo Ott ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Un impegno che prosegue per valorizzare la passione sportiva e rafforzare il legame con le nuove generazioni.

Sostenere le nuove generazioni di tifosi attraverso iniziative dedicate è una priorità per DAZN. Per questo, nel 2023, abbiamo aderito alla Carta Giovani Nazionale, diventando il primo broadcaster OTT partner dell’iniziativa. Proseguire anche nel 2025 questa collaborazione — che conta sul sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale — è per noi motivo di grande orgoglio. Il nostro obiettivo è avvicinare sempre più giovani appassionati di sport a nuove modalità di fruizione, interattive e coinvolgenti, grazie al live streaming”, commenta Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia.

Gli utenti in possesso della Carta Giovani Nazionale potranno scegliere tra due offerte dedicate: il Piano Full annuale con pagamento dilazionato, per godersi tutto lo sport di Dazn, che prevede i primi 3 mesi a 15,49 euro al mese e i successivi 9 mesi a 34,99 euro al mese, con un risparmio di oltre 50 euro oppure il Piano Sports annuale con pagamento dilazionato, per tutti gli eventi sportivi extra calcistici, dove i primi 3 mesi sono offerti da Dazn e i restanti 9 mesi a 11,99 euro al mese.

Attraverso queste promozioni, i titolari della tessera virtuale avranno la possibilità di accedere all’universo sportivo di Dazn: dal calcio italiano – con tutta la Serie A Enilive, la Serie BKT e la Serie A Women, oltre ai contenuti esclusivi di Milan TV, Inter TV e Juventus TV – al calcio internazionale, con LaLiga EA Sports, il meglio della Liga Portugal Betclic e la Emirates FA Cup. A questi si aggiungono i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’Nfl, il tennis, il ciclismo, la Ufc, gli sport invernali grazie ai canali Eurosport 1 e 2 inclusi in app. Spazio anche alla grande boxe e al volley, con la Serie A Tigotà, la SuperLega, le competizioni internazionali come la Cev Volleyball Champions League e al basket, con la Basketball Champions League, la Liga Acb spagnola, e tanto altro ancora.

Come accedere a Carta Giovani Nazionale e alle promozioni Dazn

La Carta Giovani Nazionale - disponibile online e su tutto il territorio nazionale - può essere attivata direttamente dall’App IO, scaricabile dai principali App store o da https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/. Una volta attivata la carta, l’utente dovrà selezionare Dazn e poi una delle due offerte indicate, completando l’attivazione attraverso i link dedicati presenti sulla piattaforma. 
Le offerte sono riservate ai giovani tra i 18 e i 35 anni iscritti a Carta Giovani Nazionale, nuovi utenti dazn o ex abbonati che al momento della sottoscrizione non abbiano un abbonamento attivo.

