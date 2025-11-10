Tuttosport.com
HEAD in edicola con Tuttosport. Nato per Torino. Pensato per restare

In edicola dal 14 novembre lo zainetto HEAD in esclusiva solo Tuttosport
1 min
Il grande tennis torna protagonista a Torino con gli ATP Finals 2025, e per celebrare l’evento Tuttosport lancia un’edizione esclusiva dedicata a tutti gli amanti dello sport: lo zainetto HEAD. Realizzato in collaborazione con uno dei marchi simbolo del tennis internazionale, lo zainetto è pratico, leggero e resistente, perfetto da portare sempre con sé, dentro e fuori dal campo. Con il suo design moderno e i colori ispirati all’energia della competizione, rappresenta non solo un omaggio alla passione sportiva che ci unisce, ma anche un oggetto da utilizzare ogni giorno — a scuola, in palestra o nel tempo libero. Nato per lo sport, ideale per ogni avventura.

Disponibile in edicola dal 14 novembre, in esclusiva solo con Tuttosport Non lasciarti scappare questa occasione: porta con te lo spirito degli ATP Finals Torino 2025!

