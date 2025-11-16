Due italiani alla prossima Dakar: “Servono ancora interventi tecnici”. Lanciata raccolta fondi

Una raccolta fondi su GoFundMe per supportare la partecipazione di due italiani alla Dakar. “Quella parola, Dakar, è sempre stata magia pura. Sabbia, motori, resistenza, follia. La sfida più dura del mondo - scrivono Alessandro De Meo e Claudio Pelizzeni - quella che ti mette davanti ai tuoi limiti e ti chiede solo una cosa: non mollare mai”. “Da maggio - racconta De Meo - lavoro ogni singolo giorno alla macchina che porteremo al via: un Mitsubishi Pajero V6 del 1990, preparato con le mie mani, insieme a un gruppo di amici e appassionati”. “Non abbiamo sponsor milionari né mezzi ufficiali, solo tanta determinazione, notti in garage e una buona dose di sana follia. Claudio - continua - sarà il navigatore”. “Insieme - aggiunge - vogliamo dimostrare che anche un sogno apparentemente impossibile può diventare realtà”. “Abbiamo scoperto - spiega - che servono molti più interventi tecnici del previsto: “sospensioni da rifare, rimappare il motore, rifare le testate, impianto di raffreddamento da migliorare, ricambi da sostituire, test di sicurezza, logistica e mille altre piccole spese che sommate fanno una montagna”. “Ogni euro donato - conclude - va direttamente nella preparazione della macchina per la Dakar". La raccolta fondi è arrivata a 4.500 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Altre Notizie