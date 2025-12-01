L’Italia ha partecipato ai World Official Strongman Games 2025 in Texas. Partita raccolta fondi per finanziare la trasferta

L’Italia ha partecipato ai World Official Strongman Games 2025 negli Stati Uniti in Texas. Nei giochi americani, svoltisi dal 20 al 23 novembre, “Menaglio si conferma top 10, bene anche Graziosi, Monteverdi, Maranta ed Acquaviva. Segnali positivi di un movimento in costante crescita”, si legge nel sito della Federazione Italiana Strongest Man.
“È un risultato eccezionale - scrivono gli organizzatori su GoFundMe - che colloca l’Italia nell’Olimpiade mondiale di questa disciplina. I nostri campioni hanno dimostrato valore, dedizione e una forza d’animo incredibile. Ora, tocca a noi sostenerli nell'ultimo, fondamentale step”.
“Partecipare a un evento di tale prestigio - spiegano - ha comportato oneri significativi che, per uno sport ancora in crescita come il nostro, sono un ostacolo quasi insormontabile per i singoli atleti”.
Le voci principali sono state: voli e visti per gli Stati Uniti, quote d’iscrizione alla competizione mondiale, alloggio, vitto e trasporti locali per tutta la durata dell'evento, assicurazione e copertura medica.