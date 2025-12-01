L’Italia ha partecipato ai World Official Strongman Games 2025 in Texas. Partita raccolta fondi per finanziare la trasferta

“È un risultato eccezionale - scrivono gli organizzatori su GoFundMe - che colloca l’Italia nell’Olimpiade mondiale di questa disciplina. I nostri campioni hanno dimostrato valore, dedizione e una forza d’animo incredibile. Ora, tocca a noi sostenerli nell'ultimo, fondamentale step”.

“Partecipare a un evento di tale prestigio - spiegano - ha comportato oneri significativi che, per uno sport ancora in crescita come il nostro, sono un ostacolo quasi insormontabile per i singoli atleti”.

Le voci principali sono state: voli e visti per gli Stati Uniti, quote d’iscrizione alla competizione mondiale, alloggio, vitto e trasporti locali per tutta la durata dell'evento, assicurazione e copertura medica.